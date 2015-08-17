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الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو أحد المشروبات المعروفة بفوائده العديدة للصحة. استخدم الصينيون الشاي الأخضر من زمن بعيد في علاج العديد من المشاكل الصحية كالاكتئاب والصداع فضلا عن استخدامه لتخفيف الوزن.

أكدت دراسات كثيرة أن الشاي الأخضر أغنى بمضادات الأكسدة من الشاي الأسود أو أي شاي آخر. ويعود ذلك إلى طريقة إنتاجه التي تتم عن طريق عملية تبخر تخضع لها الأوراق الخضراء، في حين أن أوراق الشاي الأسود تخضع لعملية التخمير. ويعد تناول كوب من الشاي الأخضر وسيلة تساعد على الاسترخاء. ينتشر شرب الشاي الأخضر على نطاق واسع في الصين وشرق آسيا، أما في البلدان العربية فيشرب الناس الشاي الأسود بكثرة.