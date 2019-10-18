"الشاورما " ـ جدل في شرق ألمانيا حول اسم أشهر أكلة شعبية تركية

تنتشر في كل ربوع ألمانيا مطاعم بيع وجبة الشاورما التركية، التي يسميها الأتراك "دونر كباب"، وتعد تلك الوجبة هي أشهر وجبة شعبية في ألمانيا حاليا، وتقدم في شكل "ساندوتش" بالخبز التركي أو مع البطاطس المقلية. غير أن السلطات في مدينة فايمار بولاية تورينغن بشرق ألمانيا أمرت أصحاب المطاعم فيها بتغيير الاسم إلى كلمة ألمانية هي "دريشبيس" وتعنى حرفيا لحم "السيخ الدوار".

لا تتعجل في الحكم على خلفية القرار، ببساطة شديدة فإن السلطات في فايمار تريد من خلال تغيير الاسم الحفاظ على طبيعة "الدونر كباب" وعدم تزييفها. فقد رأت السلطات هناك أن ما يقدم في فايمار للزبائن لا يتطابق مع المعايير القياسية للدونر كباب.

ساندوتش دونر كباب

فبحسب ما ذكرت قناة "ام دي آر" (MDR) الألمانية فإن "سجل معايير الطعام في ألمانيا" ينص على كافة المكونات الموجودة في وجبة "الدونر كباب" الأصلية، وهي إما لحم الخرفان أو البقر إضافة إلى اللحم المفروم، مضافا إليها ملح وبيض وتوابل وزيت وبصل وحليب وزبادي. ومن هنا تأتي المشكلة. فكبار التجار الذين يزودون مطاعم الوجبات السريعة بالدونر كباب في فايمار لا يلتزمون بكل ذلك، وكذلك يضيفون إلى المكونات مكسبات طعم، ولذلك فإن السلطات لا ترى أن هذا "دونر كباب"، حسبما نقلت مواقع ألمانية عديدة. ولذلك قررت السلطات أن تغير مطاعم الوجبات السريعة اسم الوجبة إلى لحم "السيخ الدوار".

ورغم هذا القرار مازال كل الزبائن يطلبون وجبة "دونر كباب" وليس "السيخ الدوار"، حسبما ذكر صاحب مطعم لقناة "ام دي آر" الألمانية.

ص.ش/ع.ج.م