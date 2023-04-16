الشاورما - الأكلة السريعة رقم واحد في ألمانيا

برلين تفقد لقبها كـ "عاصمة للشاورما التركي"!

في 1972 ومن محله مقابل إحدى محطات القطارات في برلين، قدم عامل من تركيا وجبة الدونر (الشاورما) للألمان. لتتحول سريعا لأحد الوجبات السريعة المفضلة في البلاد، فما سر نجاحها وأين يمكن تناول أفضل وأرخص دونر في ألمانيا حاليا؟