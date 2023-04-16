 الشاورما - الأكلة السريعة رقم واحد في ألمانيا | يوروماكس | DW | 23.04.2023

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يوروماكس

الشاورما - الأكلة السريعة رقم واحد في ألمانيا

الشاورما التركية أكثر الوجبات السريعة شعبية في ألمانيا. فالخبز المملوء باللحم والسلطة والصلصة تجاوز نقانق الكاري مع البطاطس المقلية في برلين - لماذا؟ الإجابة في حلقة اليوم من يوروماكس.

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