الشاورما - الأكلة السريعة رقم واحد في ألمانيا

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الشاورما التركية أكثر الوجبات السريعة شعبية في ألمانيا. فالخبز المملوء باللحم والسلطة والصلصة تجاوز نقانق الكاري مع البطاطس المقلية في برلين - لماذا؟ الإجابة في حلقة اليوم من يوروماكس.
في 1972 ومن محله مقابل إحدى محطات القطارات في برلين، قدم عامل من تركيا وجبة الدونر (الشاورما) للألمان. لتتحول سريعا لأحد الوجبات السريعة المفضلة في البلاد، فما سر نجاحها وأين يمكن تناول أفضل وأرخص دونر في ألمانيا حاليا؟
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