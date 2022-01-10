 الشاعرة والحقوقية مايا أنجيلو تتقاسم مع جورج واشنطن ربع دولار | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.01.2022

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ثقافة ومجتمع

الشاعرة والحقوقية مايا أنجيلو تتقاسم مع جورج واشنطن ربع دولار

من ضمن خمس رائدات مختلفات حققن إنجازات للدولة، اختيرت الشاعرة والحقوقية مايا أنجيلو لتصبح أول امرأة سوداء تظهر على عملة معدنية أمريكية.

US Dollar-Banknoten

أصبحت الشاعرة والناشطة الحقوقية مايا أنجيلو أول امرأة سوداء تظهر على عملة معدنية أميركية من فئة ربع دولار، في نسخة جديدة من هذه العملة كشفت عنها هيئة سك العملة الأميركية التابعة لوزارة الخزانة. وستكون أنجيلو، وهي مؤلفة كتاب "I Know Why the Caged Bird Sings"، أول شخصية يُحتفل بذكراها عبر برنامج ""أرباع النساء الأميركيات" الذي وُقّع عليه ليصبح قانوناً في كانون الثاني/ يناير 2021.

وتشمل الشخصيات الأخرى التي من المقرر أن تظهر على العملة المعدنية عام 2022 أول امرأة أميركية وصلت إلى الفضاء وهي سالي رايد، وأول امرأة رئيسة لقبيلة "شيروكي" ويلما مانكيلر، والناشطة من أجل حق النساء في الاقتراع نينا أوتيرو وارن، والنجمة السينمائية الصينية الأميركية أنّا ماي وونغ. فيما أفادت الهيئة في بيان أنّها بدأت بـ"شحن الكمية الأولى من النقود المعدنية" التي تظهر عليها أنجيلو.

وقالت نائبة مدير هيئة سك العملة فينتريس جيبسون "يشرفني أن أقدّم أول عملة معدنية متداولة مخصصة للاحتفاء بالنساء الأميركيات وإسهاماتهنّ في التاريخ الأميركي". وتابعت أنّ "كل قطعة نقدية صُمّمَت عام 2022 لتعكس حجم وقيمة الإنجازات التي يُحتفل بها من خلال برنامج العملات التاريخي"، مضيفةً أنّ "مايا أنجيلو التي ظهرت صورتها على العملة الأولى من سلسلة النقود المعدنية هذه، استخدمت الكلمات للإلهام والارتقاء".

ويوجّه برنامج "ذي أميريكان ويمن كوارترز" هيئة سك العملة لإصدار نقود من فئة ربع دولار سنوياً بين عامي 2022 و2025 عليها صور خمس رائدات مختلفات حققن إنجازات للدولة.

وأعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن فخرها بأنّ "هذه القطع النقدية تحتفل بمساهمات بعض أبرز النساء في أميركا". وقالت في بيان "في كل مرة نعيد فيها تصميم عملتنا، تتاح لنا فرصة لنقول شيئاً ما عن بلدنا، ماذا نقدّر فيه وكيف تقدّمنا كمجتمع".

الشاعرة والحقوقية الراحلة مايا أنجيلو

الشاعرة والحقوقية الراحلة مايا أنجيلو

حياة حافلة

وعلى مدى السنوات التسعين الماضية، ظهرت على الجهة الأولى من عملة الـ25 سنتاً صورة الرئيس الأميركي الأوّل جورج واشنطن، وعلى الجهة الثانية صورة نسر. أما ربع الدولار الجديد الذي جرى سكّه في فيلادلفيا ودنفر، فيظهر واشنطن على جانبه الأول وأنجيلو على جانبه الثاني.

وكانت أنجيلو التي ولدت في ميسوري عام 1928 كاتبة مقالات وشاعرة عملت مع مارتن لوثر كينغ جونيور ومالكولم إكس خلال حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وقد توفيت في مايو من عام 2014.

وتوفيت الشاعرة التي ألقت قصيدة في حفل تنصيب الرئيس السابق بيل كلينتون لولايته الأولى، في العام 2014.

في ذات السياق، أشارت يلين إلى دعمها لوضع صورة الناشطة الحقوقية المناهضة للعبودية هارييت توبمان على العملة الأميركية. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد أطلق مشروعاً لوضع وجه توبمان على الورقة النقدية من فئة عشرين دولاراً، لكنّه توقف في ظل إدارة دونالد ترامب.

واعتبرت يلين في أيلول/سبتمبر أنّ وضع صورة توبمان، وهي امرأة سوداء هربت من العبودية وأصبحت زعيمة لحركة إلغاء عقوبة الإعدام ما قبل الحرب الأهلية، على العملة سيكون "شرفاً"، لكن تصميم الأوراق النقدية يستغرق وقتاً.

و.ب/ (رويترز، أ ف ب)

  • Ein Graffitikunstwerk auf einer Backsteinwand zeigt das Gesicht George Floyds sowie seinen Namen als großformatigen Schriftzug, außerdem die Namen weiterer afro-amerikanischer Opfer von Polizeigewalt in den USA. Das Gemälde ist in hellblau und orange gehalten. Vor dem Gemälde liegen Gegenstände und Protestschilder, die Trauernde hinterlassen haben.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    مينيابوليس

    هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.

  • Ansicht einer Wand in der Hennepin Avenue in Minneapolis, auf der die Gesichter von George Floyd, Eric Garner, Breonna Taylor, Tamir Rice und Philando Castile zu sehen sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    وجوه مختلفة ورسالة واحدة...

    على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.

  • Ein Wandgemälde von George Floyd ganz in schwarz-weiß. Davor liegen im Schnee Blumen und andere Gedenkstücke.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    رسائل مختلفة

    فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.

  • Auf dem verschneiten Union Square in New York City prangt ein grau-schwarz-weißes Wandgemälde hinter einem blauen Briefkasten, auf dem der Schriftzug Black Lives Matter sowie die Namen derer zu lesen sind, die Opfer von Polizeigewalt geworden sind.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    نيويورك

    "حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.

  • Ein Wandgemälde in Washington, D. C.: Eine schwarze Faust hält eine US-amerikanische Flagge in die Höhe, auf der Black Lives Matter steht.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن

    في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.

  • Diese Streetart zeigt eine schwarze Frau mit pinkem, langen Haar. Um sie ist der Schriftzug Fight the Power in rot angeordnet.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    أغنية ورمز

    أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.

  • Ein goldenes Portrait des Bürgerrechtlers Martin Luther King jr.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    الحاضر الغائب

    مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.

  • George Floyds Kopf vor einem gelben Hintergrund auf einer Häuserecke in Venezuela.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في فنزويلا

    في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.

  • George Floyds Gesicht neben dem knalligen, rot-gelben Schriftzug I can't breath

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    برلين ...

    على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".

  • An einer Gebäudewand in Köln recekn auf einem schwarz-blauen Gemälde Aktivistinnen und Aktivisten ihre Fäuste in die Höhe und halten ein Black Lives Matter-Schild

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    كولونيا

    تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.

  • An einem sonnigen Tag in Gazastadt läuft eine Frau mit pinkem Kopftuch und Jeans an einer Mauer vorbei, auf der ein Portrait von George Floyd zu sehen ist, außerdem die Slogans We Are Not Numbers und Black Lives Matter und zwei Hände, eine schwarz, eine weiß, die ein Herz bilden.

    أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة

    حتى في غزة

    فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.


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