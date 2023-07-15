 الشارع التونسي متوجس من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي | DW الأخبار | DW | 17.07.2023

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الشارع التونسي متوجس من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كلّ من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها الأحد مع تونس والمتعلقة خصوصاً بمكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي كبير

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