الشارع التونسي متوجس من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

مسؤول أوروبي: نسعى لشراكة مع مصر والمغرب بعد اتفاقنا مع تونس

رغم أنّ اتّفاق الاتّحاد الأوروبي مع تونس، أثار كذلك انتقادات شديدة بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أكد مسؤول أوروبي أنّ بروكسل تسعى لإبرام اتفاقيات مماثلة مع مصر والمغرب.