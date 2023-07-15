الشارع التونسي متوجس من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

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يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كلّ من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها الأحد مع تونس والمتعلقة خصوصاً بمكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي كبير
وقعت تونس والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" في التنمية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية. الاتفاق، الذي يتضمن حزمة مساعدات مشروطة لتونس، سيتيح "تحكّما أفضل بالهجرة غير النظامية".
أكد الاتحاد الأوربي امكانية اقراضه الحكومة التونسية مبلغ 900 مليون يورو في حالة تمكن تونس من تلبية شروط صندوق النقد الدولي. وتوجد تونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.
حراك أوروبي حثيث في ملف الهجرة واللجوء يستدل عليه بالتقاطر نحو تونس والجدل داخل التكتل الأوروبي فيما يخص إصلاح نظام الهجرة. لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها حاور "مهاجر نيوز" خبير وباحث في سياسات الهجرة واللاجئين.
رغم أنّ اتّفاق الاتّحاد الأوروبي مع تونس، أثار كذلك انتقادات شديدة بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أكد مسؤول أوروبي أنّ بروكسل تسعى لإبرام اتفاقيات مماثلة مع مصر والمغرب.
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