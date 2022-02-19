السينما السياسية: من ألمانيا إلى كمبوديا

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يثير مهرجان برليناله ضجة كبيرة بالأفلام السياسية التي تُعرض فيه سنويا: فيلم المخرج آندرياس دريزن يتناول قصة والدة السجين السابق في معسكر غوانتانامو، مراد كورناز ـ أما الكمبودي ريثي فيعرض في فيلمه مستقبلا مروعا تتولى فيه الحيوانات مقاليد الحكم.
سيطرت النساء على أبرز جوائز الدورة الثانية والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي "البرلينالة"، الذي منح جائزته الرئيسة لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، من بين 18 فيلما تنافست على "الدب الذهبي".
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