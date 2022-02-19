 السينما السياسية: من ألمانيا إلى كمبوديا | واحة الثقافة | DW | 19.02.2022

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واحة الثقافة

السينما السياسية: من ألمانيا إلى كمبوديا

يثير مهرجان برليناله ضجة كبيرة بالأفلام السياسية التي تُعرض فيه سنويا: فيلم المخرج آندرياس دريزن يتناول قصة والدة السجين السابق في معسكر غوانتانامو، مراد كورناز ـ أما الكمبودي ريثي فيعرض في فيلمه مستقبلا مروعا تتولى فيه الحيوانات مقاليد الحكم.

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