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السينما السياسية: من ألمانيا إلى كمبوديا

يثير مهرجان برليناله ضجة كبيرة بالأفلام السياسية التي تُعرض فيه سنويا: فيلم المخرج آندرياس دريزن يتناول قصة والدة السجين السابق في معسكر غوانتانامو، مراد كورناز ـ أما الكمبودي ريثي فيعرض في فيلمه مستقبلا مروعا تتولى فيه الحيوانات مقاليد الحكم.