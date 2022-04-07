 السيلوليت ليست مشكلة صحية فقط.. الوقاية والعلاج؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.04.2022

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صحة

السيلوليت ليست مشكلة صحية فقط.. الوقاية والعلاج؟

يعد "السيلوليت" من أكثر المشاكل التي تواجه النساء. ويعود ذلك إلى تجمع الدهون بشكل عشوائي تحت طبقات الجلد، ما يؤدي إلى ظهور تجاعيد.  وبالرغم من كونها تبدو سطحية، إلا أنها قد تشير إلى مجموعة من المشاكل الصحية المحتملة.

سيلوليت على الساق

تكون السيلوليت في الجسم يمكن تجنبه وتقليل آثاره باتباع الرياضة والتغذية السليمة

يشكل تراكم الدهون تحت الجلد، المعروف بالـ"السليوليت"، هاجساً مزعجا لدى الكثيرات، إذ تظهر على شكل تجاعيد تشوه البشرة. ويمكن لهذه التجاعيد أن تكون مؤشراً على وجود مشاكل صحية، ولذلك يجب التخلص منها لسلامة الجسم وجمال البشرة.

من الطبيعي أن يخزن جسم الأنثى دهوناً كثيرة تحت الجلد، وذلك لضمان الكمية اللازمة أثناء الحمل والرضاعة. ولأن النسيج الضام لدى النساء مختلف عن الرجال، يمكن للدهون المتراكمة تحت الجلد أن تندفع بسهولة أكثر نحو طبقات الجلد العليا، ما يعني حدوث انتفاخات في الجلد تسمى بـ"السليوليت". على الرغم من أن هذهالتجاعيد سطحية، إلا أنها قد تشير إلى مجموعة من المشاكل الخطيرة المحتملة، نستعرضها هنا.

تراكم نفايات الجسم

وفقاً لخبيرة التغذية جينيفر رايلي، فإنمشكلة السيلوليت لا تتعلق بزيادة الوزن، فالسليوليت يمكن أن يتشكل في الجسم نتيجة احتباس السوائل وتراكم الفضلات والسموم في الجسم.

فالمواد السامة تتخزن في الأنسجة الدهنية لحماية أعضاء الجسم. ويمكن إفراز هذه السموم عن طريق تعزيز الدورة الدموية وطرد السموم من الجسم، حسبما تشرح الطبيبة ساندرا كابوت، مديرة مكتب المشورات الصحية الأسترالي، مضيفة بالقول: "أي خلل في الدورة الدموية يحدث بسبب شعيرات دموية تغذي الخلايا الدهنية يخفض إمداد الخلايا الدهنية بالأكسجين، ما يؤثر بدوره على عملية الأيض".

ويعد التدليك بالفرشاة الجافة أفضل وسيلة لتحسين تدفق الدم في الأوعية الدقيقة، ما يساعد على تزويد الأنسجة بالأكسجين والتخلص من السموم، علماً أن الكبد هو المسؤول عن تصفية الدم من السموم وإرسال المخلفات إلى المرارة ويتم إرسال بعضها إلى القولون، وتحسين الدورة الدموية يعزز هذه العملية.

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نقص العناصر الغذائية

يساعد استهلاك المواد الغذائية الضرورية الجسم على التخلص من السموم بشكل أكثر فعالية، فضلاً عن أن لهذه المواد دور فعال في تخفيف ظهور السليوليت، ذلك أنها تحسن وظائف الكبد وتعزز إنتاج بروتين الكولاجين في الجسم، المسؤول عن شد الجلد ومظهره الشاب.

ووفقاً لموقع "غيزوندهايت" الألماني، يشبه خبراء الصحة طبقة الكولاجين الموجود في الجلد بشبكة أمان تحاول منع تسرب الخلايا الدهنية إلى طبقات الجلد، ما يعني أن تعزيز طبقة الكولاجين مهم لمنع تراكم الخلايا الدهنية تحت الجلد وتكوّن السليوليت.

كما يمكن تحفيز إنتاج الكولاجين طبيعياً عن طريق تناول أغذية غنية بهذا البروتين. ومن بين هذه الأغذية خضروات مثل السبانخ والفواكه الغنية بفيتامين "C"، علماً أن إنتاج الكولاجين يتراجع بدءاً من سن الـ35.

ممارسة الرياضة

يعتقد البعض أن الدورة الدموية في الجسم تقتصر على ضخ الدم إلى القلب. لكن ذلك ليس صحيحاً، إذ أن هناك دورة دموية ثانية مسؤولة عن تحريك السوائل اللمفاوية. لكن هذه الدورة لا تحتوي على مضخة لنقل هذه السوائل، بل يتوقف نقلها في الجسم على الحركة.

وتعد حركة السوائل اللمفاوية مهمة جداً لتخليص الجسم من السموم. ووفقاً لموقع "أبوتيكن أومشاو" الإلكتروني، فإن التمارين البسيطة مثل القفز أو تحريك الأطراف يمكن أن تحفز الجهاز اللمفاوي، ما يساعد بدوره على التخلص من السموم المسببة للسليوليت.

كما يعتبر التعرق من الوسائل الفعالة للقضاء على السموم. وبالرغم من أن الكثير من السموم يتم طرحها خارج الجسم عبر البراز، لكن غالباً ما يتم إهمال دور الجلد في التخلص من السموم، عبر التعرق الذي يوفر وسيلة طبيعية للحفاظ على الجسم نظيف وصحي.

في النهاية، ينصح خبراء الصحة اللواتي يلاحظن ظهور السليوليت لديهن بأن يتذكرن أن أفضل حلّ للحصول على بشرة خالية من السليوليت يكون بتخليص الجسم من السموم.

د.ص/ ع.أ.ج

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الساوانا للتخلص من الترهل

    الحفاظ على جسم مشدود بدون الذهاب إلى مركز اللياقة البدنية أمر تحلم به الكثيرات. ووفقا لخبراء الصحة فإن ذلك ممكن بتنشيط الدورة الدموية. فالنساء اللواتي يذهبن بانتظام إلى مراكز الساونا هن أقل عرضة للسلوليت (تراكم الشحوم تحت الجلد). لأن الساونا تساعد على تحفيز الأوعية الدموية وتمنع ترهل الجلد.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    الشاي يعزز الاستقلاب

    تعد هذه النصيحة قيمة جدا لمحبي الشاي. فشرب فنجان شاي يوميا يساعد على شدّ الجسم، وأفضل أنواع الشاي التي ينصح خبراء الصحة بتناولها لشدّ الجسم والتخلص من الترهل: المتّة، وشاي عشبة سن الأسد، وشاي عشبة العوسج، فهذه الأعشاب تساعد على تحفيز الدورة الدموية.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    تدليك الجسم بالفرشاة

    من المهم جدا تدليك الجسم الجاف، بواسطة فرشاة مصنوعة من مواد طبيعية. هذا يساعد على تعزيز الدورة الدموية وتسهيل التصريف اللمفاوي في الأنسجة. كما يساعد على إزالة الخلايا الميتة ويمنع تراكم الماء تحت الجلد. والأفضل أن يتم التدليك بدءا من القدمين نحو الأعلى، ويمكن الاستعاضة عن تدليك الجسم بتقشير البشرة، وللحصول على أفضل النتائج يجب القيام بذلك بانتظام مرة أو مرتين في الأسبوع.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    صبّ الماء البارد والساخن

    الاستحمام بصبّ الماء البارد والساخن بالتناوب أمر صحي جدا. فصبّ الماء البارد يساعد على شدّ الأوعية الدموية، أما الماء الساخن فيعمل على توسيعها ثانية، وهو مفيد لتحفيز الدورة الدموية وشدّ الأنسجة والقضاء على الترهل.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التأمل مفيد ويقضي على الترهل

    لا يؤثر الإرهاق بشكل سلبي على نفسيتنا فحسب، بل يؤدي إلى تراكم الدهون أيضا. وذلك بسبب هرمون الكورتيزول الذي يدفعنا إلى تناول المزيد من الطعام عند التعرض للإرهاق. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يتعرضون لضغوطات كثيرة في حياتهم بالاسترخاء لمدة 5 دقائق في اليوم على الأقل، وذلك بالجلوس بوضعية مريحة وإغماض العينين ومحاولة عدّ الأنفاس، فالتأمل يقضي على الإرهاق ويحد من تراكم الشحوم.

  • Symbolbild Massage

    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التدليك بالشد للتخلص من التشققات

    يعد التدليك بالشدّ أفضل وسيلة للتخلص من التشققات الناتجة عن الترهل، وهنا ينصح بدهن الأيدي بقليل من الزيت وشدّ المنطقة التي تكثر فيها التشققات مثل البطن والفخذين نحو الأعلى.

  • تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    التغذية الصحية

    ربما تكون أطعمة مثل البيتزا والمعكرونة وغيرها من المأكولات المشابهة ممتعة جدا، إلا أن خبراء الصحة يؤكدون على أنها مضرة جدا. والسبب هو ليس احتوائها على كمية عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل الكربوهيدرات التي تسدّ الأنسجة. لذا ينصح الخبراء بالإكثار من الشرب وتناول الفواكه والخضروات مثل السبانخ والبندورة.

  • Zimt

    تمتعي بالرشاقة وتجنبي الترهلات دون ممارسة الرياضة

    ربطة القرفة والثلج

    من يرغب بالتخلص من ترهل البطن يمكنه استعمال ربطة القرفة مع الثلج. إذ يكفي لفّ البطن برباط يحتوي على القرفة والثلج، فهذا المزيج يساعد على شدّ الأنسجة وتوازن عملية الاستقلاب الغذائي، إلى جانب دوره الفعال في إزالة السموم من الجسم.

    الكاتب: دالين صلاحية