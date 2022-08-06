السيطرة على حريق هائل في غابة ببرلين وعودة حركة القطارات

بعد الحريق الكبير في غابة "غرونه فالد" بالعاصمة الألمانية برلين، أعلنت إدارة الإطفاء في المدينة اليوم السبت (السادس من آب/أغسطس 2022) أنها تتوقع أن يستمر إغلاق المنطقة المحيطة بالحريق لبضعة أيام، لكنها أكدت أنه يمكن استخدام خط السكك الحديدية القريب من موقع الحريق مرة أخرى.
وقالت إدارة الإطفاء بعد ظهر اليوم في تغريدة على تويتر: "تم فتح خط السكك الحديدية مرة أخرى"، مشيرة إلى أن الطريق السريع "آفوس" لايزال مغلقًا، بالإضافة إلى استمرار تقييد الحركة في الدائرة المغلقة التي يبلغ نصف قطرها ألف متر حول موقع "شبرينغلاتس" الذي حصلت فيه انفجارات أدت إلى اندلاع الحريق.
ورغم أنه تم إخماد جزء كبير من الحريق، إلا أن متحدثًا باسم إدارة الإطفاء أكد أنه لاتزال هناك مناطق حريق معزولة في أرضية الموقع، مشيرًا إلى أن خدمات الطوارئ تركز على تبريد موقع الانفجارات. وقال المتحدث باسم قوات الإطفاء توماس كيرشتاين اليوم السبت إن خبير المفرقعات حدد ثلاث نقاط ساخنة في موقع "شبرنغبلاتس"، مشيرًا إلى أنه يجري تبريدها باستخدام روبوتات.
ووقعت انفجارات ليل الخميس لسبب غير معروف أدى إلى اندلاع الحريق، وغطت النيران مساحة تبلغ حوالي 50 هكتارًا. وساحة "شبرنغبلاتس" هي عبارة عن منطقة تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع ومخصصة لتخزين وإبطال مفعول المتفجرات والذخيرة التي تعثر عليها هيئة التخلص من الذخائر التابعة لشرطة برلين، ولذلك فإن خطر الانفجار جعل عملية الإطفاء "صعبة للغاية".
وكانت هناك مشكلة بسبب درجات الحرارة القصوى لموقع الانفجارات حيث تم تسجيل درجة حرارة تصل إلى 700 درجة أمس الجمعة، ورفض كيرشتاين الإدلاء بتصريحات أخرى عن القياسات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوضع "تجري مراقبته بشكل دائم" واستطرد أن هذه المراقبة تصب في التقييم.
وقد تمكنت قوات الإطفاء من منع توسع نطاق الحريق في الغابة ليلة أمس، وقال كيرشتاين: "واصلنا إخماد بؤر حريق صغيرة"، وطالب بإعادة تقييم الموقف حول منطقة "شبرنغبلاتس" بشكل دائم لبحث إمكانية تصدي قوات الإطفاء للحريق، وتابع: "لكن الأمر بطبيعة الحال يتطلب أولًا أن يتم قطع شوط أكبر في توفير الأمن في ساحة شبرنغبلاتس".
م.ع.ح/ه.د (د ب أ ، أ ف ب)
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