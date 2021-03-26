السيسي يشيد بـ"نجاح المصريين" في إنهاء أزمة السفينة الجانحة السويس

قال المصري عبد الفتاح السيسي "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

وقال السيسي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

ومضى السيسي قائلا: "لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين (29 مارس/آذار 2021) بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفر غيفن" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%. ووفقا لبيان للهيئة، فإن مؤخر السفينة ابتعد عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من أربعة أمتار.

فيما أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الإثنين. وقال المتحدث باسم شركة شوي كيسن "إن السفينة البالغة زنتها أكثر من مائتي ألف طن "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة" لكنه بات بوسعها التحرك بهامش أكبر. وأوضح المتحدث أن "11 سفينة جر" تسعى "منذ الصباح" لقطر السفينة. وقال المتحدث الذي لم يذكر اسمه أن مقدم السفينة تضرر حين علقت في القناة لكنه "لم تتم معاينة أي أضرار إضافية".

لكن الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس بيتر بيردوفسكي قال للإذاعة العامة الهولندية إن الأنباء الواردة بخصوص الـتعويم الجزئي للسفينة طيبة لكن استكمال العملية لن يكون سهلا. وبوسكاليس هي الشركة الأم لشركة سميت سالفدج التي تساعد في جهود تحريك السفينة الجانحة. وذكر بيردوفسكي أن قاطرة جديدة ستصل وسيجري ضخ المياه أسفل مقدمة السفينة للمساعدة على تحريرها لكن إذا لم تنجح هذه الجهود فمن المحتمل الاضطرار إلى خفض الحمولة.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.

بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟ يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س



بيد أن رئيس هيئة قناة السويس قال إنه "سيتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وتوجيهها" إلى منطقة الانتظار لفحصها فنيا، مؤكدا للتلفزيون المصري أنه "ممكن جدا" أن تستأنف حركة الملاحة ظهر اليوم. وأظهرت مواقع عديدة السفينة وهي تتحرك من موقع جنوحها.

لكن مجموعة ميرسك للشحن، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، قالت في بيان اليوم إن جنوح السفينة نجمت عنه اضطرابات في نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما شهور". وقالت الشركة العالمية في بيان استشاري للعملاء نشر اليوم الاثنين "حتى بعد إعادة فتح القناة، الآثار المضاعفة على القدرة والمعدات العالمية كبيرة".

وأوضحت ميرسك إن لها ثلاث سفن عالقة في القناة بخلاف 29 أخرى تنتظر الدخول، مضيفة أنها غيرت حتى الآن مسارات 15 سفينة لتبحر بدلا من ذلك جنوبي القارة الأفريقية. وقالت "بتقييم وضع التكدس الحالي للسفن، قد يستغرق عبور كامل الصف ستة أيام أو أكثر".

ويمر نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية في قناة السويس وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة لمصر. وتوقف حركة الملاحة يكبد القناة خسائر تتراوح بين 14 و15 مليون دولار يوميا.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب، رويترز، دب أ)