السيسي يدعو لخفض معدل الإنجاب في مصر مستشهدا بالتجربة الصينية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن عدد المواليد في مصر ينبغي ألا يتجاوز "400 ألف سنويا لفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة"، في حين سجلت مصر، التي يبلغ تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، نحو 2,2 مليون مولود جديد في عام 2022.

وحين قال وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار إن هناك "حرية مطلقة في إنجاب الأطفال"، تدخل السيسي. وعلق الرئيس المصري مؤكدا أنه "لا يتفق" مع فكرة الحرية المطلقة في الإنجاب. وانتقد "ترك الحرية لناس قد لا تكون مدركة لحجم التحدي (...) وفي النهاية المجتمع كله والدولة المصرية تدفع الثمن". وشدد على ضرورة "تنظيم حرية الإنجاب" حتى لا تتسبب "في كارثة" في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية شديدة.

وقال السيسي إن "الصينيين أخذوا هذا القرار (الطفل الواحد) عام 1968"، وفي عام 2015 تخلت بكين رسميا عن تلك السياسة وسمحت للمتزوجين بإنجاب طفل ثان. وأضاف "لقد نجحوا في سياستهم" للسيطرة على الزيادة السكانية.

وينتقد الرئيس المصري، الذي يعتقد المراقبون أنه سيترشح لولاية ثالثة في ربيع 2024، ثورة عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك بانتظام. وكرر السيسي الثلاثاء انتقاداته لتلك الثورة، وقال: "لماذا خرجت الناس في 2011 ؟ إنهم تصوروا أن الدولة لا تلبي احتياجاتهم، ولكنهم لم يفهموا أن الدولة لم تستطع لأنها لا تريد، ولكن لأن قدراتها لا تمكنها من ذلك".

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب)