 السيسي: لا نفكر باستخدام المهاجرين فى أي ابتزاز سياسي أو اقتصادي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2021

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السيسي: لا نفكر باستخدام المهاجرين فى أي ابتزاز سياسي أو اقتصادي

أكد الرئيس المصري في مقابلة له مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن بلاده تستضيف نحو 6 ملايين مهاجر وشدد على أن حكومته منعت التسلل لأوروبا وأنه لايطلب شيء في المقابل من أوروبا نظير القيام بذلك.

Ägypten Präsident Abdel Fattah el-Sisi Abdel Fattah al-Sisi

الرئيس المصري لن يستخدم المهاجرين في ابتزاز أوروبا لكنه يطلب مساعدتها في تطوير اقتصاد بلاده وخلق فرص عمل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يوجد حاليا حوالى ستة ملايين مهاجر في مصر. وأضاف السيسي في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت (24 ابريل/نيسان 2021) إن حكومته تمنع منذ أيلول/سبتمبر 

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زيارات مكوكية قام بها قادة في الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام الماضية، تركزت المحادثات خلالها على سبل الاستفادة من مصر في تأمين الحدود الجنوبية للقارة العجوز بعد وجود إشارات إيجابية من مصر.

تقوم المستشارة الألمانية بزيارة إلى مصر تهيمن عليها أزمة تدفق اللاجئين من ليبيا، بينما يواجه النظام المصري انتقادات شديدة داخل ألمانيا بسبب حقوق الإنسان وقمع المنظمات الألمانية، فماذا سيقدم السيسي لألمانيا؟

2016 المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني، وأضاف: "نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا. نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي".

وفي المقابل، ذكر السيسي أن هناك حاجة إلى نهج جديد، وقال: "بالطبع لا يمكنك استقبال كل مهاجر غير شرعي"، مقترحا على أوروبا أن "تشارك في تنظيم الهجرة القانونية".

وتطالب منظمات معنية بشؤون اللاجئين وبعض دول المنشأ والعبور بأن تفتح أوروبا المزيد من الفرص القانونية للهجرة الشرعية أمام المهاجرين.

وأوضح الرئيس المصري أن أوروبا بإمكانها المساعدة في خلق آفاق اقتصادية وفرص عمل في مصر، حيث يدخل أكثر من مليون شاب سوق العمل كل عام، وقال: "لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها".

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)

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