السيسي: لا نفكر باستخدام المهاجرين فى أي ابتزاز سياسي أو اقتصادي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يوجد حاليا حوالى ستة ملايين مهاجر في مصر. وأضاف السيسي في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت (24 ابريل/نيسان 2021) إن حكومته تمنع منذ أيلول/سبتمبر

2016 المهاجرين من التسلل إلى أوروبا بشكل غير قانوني، وأضاف: "نحن لا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا. نحن لا نفكر حتى في استخدام ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي".

وفي المقابل، ذكر السيسي أن هناك حاجة إلى نهج جديد، وقال: "بالطبع لا يمكنك استقبال كل مهاجر غير شرعي"، مقترحا على أوروبا أن "تشارك في تنظيم الهجرة القانونية".

وتطالب منظمات معنية بشؤون اللاجئين وبعض دول المنشأ والعبور بأن تفتح أوروبا المزيد من الفرص القانونية للهجرة الشرعية أمام المهاجرين.

وأوضح الرئيس المصري أن أوروبا بإمكانها المساعدة في خلق آفاق اقتصادية وفرص عمل في مصر، حيث يدخل أكثر من مليون شاب سوق العمل كل عام، وقال: "لا يمكن إنشاء فرص عمل إلا إذا ساعدتنا أوروبا في بناء صناعات، وكانت منافسة لصناعاتها".

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)