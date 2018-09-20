 السيسي كطوق نجاة للقادة الأوروبيين في أزمة اللاجئين - فما المقابل؟ | سياسة واقتصاد | DW | 21.09.2018

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سياسة واقتصاد

السيسي كطوق نجاة للقادة الأوروبيين في أزمة اللاجئين - فما المقابل؟

زيارات مكوكية قام بها قادة في الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام الماضية، تركزت المحادثات خلالها على سبل الاستفادة من مصر في تأمين الحدود الجنوبية للقارة العجوز بعد وجود إشارات إيجابية من مصر.

Ägypten Al-Sisi mit Tusk und Kurz in Kairo (picture-alliance/Xinhua/MENA)

رغم أنها لم تعد دولة عبور منذ عامين، إلا أن اسم مصر برز مجدداً في مباحثات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية. المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أكد مؤخراً أن "المؤشرات القادمة من مصر مشجعة لتكون بذلك أول دولة في شمال إفريقيا مستعدة لتكثيف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، خاصة وأن أوروبا في حاجة إلى شريك قوي وصارم كمصر".

تعاون مصري- أوروبي وثيق

في فبراير 2018 أعلنت مصر عن عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعي من مياهها الإقليمية منذ عام 2016 وحتى الآن، بعد أن ساد أوروبا التخوف من تحول مصر إلى دولة إنطلاق للهجرة غير الشرعية.

وفي مقابلة له مع DW عربية قال محمود إبراهيم، رئيس مركز الاتحادية للدراسات السياسية، إن التعاون المصري الأوروبي في هذا الصدد له علاقة بتوفير الأمن بشكل عام في المنطقة وإن الأمر ليس متعلقاً بقضية اللاجئين فقط. فمصر مثلا أمّنت حدودها البحرية لكن الأمر مختلف تماماً فيما يتعلق بليبيا المجاورة".

أما محمد الكاشف، الخبير الدولي والباحث في شؤون الهجرة واللاجئين، فرأى خلال مقابلته مع DW عربية أن المفاوضات الحالية بين الاتحاد الأوروبي ومصر "يبدو أن الهدف منها الوصول لاتفاق كالذي أبرم مع تركيا لتصبح مصر بوابة الحراسة في الجنوب، إلى جانب محاولات لإقناع مصر بالموافقة على إنشاء مراكز لاستقبال من يتم إنقاذهم خلال محاولات عبورهم البحر المتوسط، رغم رفض مصر المتكرر للأمر".

مصر.. دولة "آمنة" ولكن الوضع الحقوقي يلقى نقدا حادا

خلال الأعوام القليلة الماضية صدرت الكثير من التقارير التي تنتقد الوضع الحقوقي في مصر سواء ما يتعلق بالحريات السياسية أو طريقة التعامل المصرية مع طالبي اللجوء؛ وكان آخرها التقرير شديد اللهجة الصادر عن منظمة العفو الدولية:

"إن حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورت بشكل كبير منذ 2013، ووسط هذه الأجواء القمعية فإن طالبي اللجوء والمهاجرين هم عرضة للاعتقال. بل وعليهم أيضاً أن يتوقعوا ترحيلهم لبلادهم التي فروا منها"، وفقا لفرانتسيسكا فيلمار، الخبيرة في سياسات وقوانين اللجوء في منظمة العفو الدولية بألمانيا، في تصريحات صحفية تلقت DW عربية نسخة منها.

Amnesty International Franziska Vilmar PK (picture-alliance/dpa)

وأضافت فيلمار أنه "خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2017 رحلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 50 من طالبي اللجوء من إريتريا وإثيوبيا والسودان قسراً إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك الأطفال الصغار. وهذا الترحيل القسري ينتهك المبادئ والقوانين التي تمنع إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر الإيذاء البدني أو ما يتهدد حياته ".

واختتمت فيلمار تصريحاتها بالقول: نأمل ألا يسفر التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر حول قضايا الهجرة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان."

محمود إبراهيم، رئيس مركز الاتحادية للدراسات السياسية، يرى من جانبه أن مساهمة مصر في إرساء الأمن بدول حوض المتوسط يعزز من حقوق الإنسان خاصة وأن الهجرة غير الشرعية مسالة تهدد الأمن بشكل مباشر أكثر من كونها مسألة حقوقية.

وأضاف أن "من يروجون لوجود اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والقاهرة على حساب مسألة حقوق الإنسان في مصر يرون حقوق الإنسان من منظور وحيد ووفقاً لمعايير مرتفعة للغاية، بينما على الجانب الآخر هناك أمور أخرى ومصالح قد تتعارض في الوقت الحالي مع هذه الرؤية فعند تقويض الدول وانعدام الأمن والاستقرار بها، فهذا يهدد مصالح الناس بشكل مباشر".

وأضاف إبراهيم قائلا إن "تصوير التعاون المصري- الاوروبي على أنه صفقة سياسية هو محاولة لتشويه صورة النظام في الجانبين وليس الجانب المصري"، مشيراً إلى أن "من يرى ذلك فهو بعيد عن الواقع وعن التحديات الحقيقية". 

Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

محمد الكاشف الخبير الدولي والباحث في شؤون الهجرة واللاجئين يرى أن قادة الاتحاد الأوروبي اليوم ينظرون لمصر بشكل مختلف ويرون أن هناك فرصاً أكبر في الوصول معها لاتفاق. وعلى الجانب الآخر تدرك مصر جيداً مدى أهمية وخطورة هذا الملف بالنسبة لأوروبا.

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن وضع مصر فيما يتعلق بتصنيفها كدولة أمان ثالثة تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية هو وضع ملتبس، ويمكن النظر إليه وتقييمه وفق ثلاثة تقارير حقوقية صدرت من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أحدها عن الحقوق السياسية والمعتقلين السياسيين والآخر عن المهاجرين وما يحدث لهم والثالث عن الحقوق الجنسية.

وقال في مقابلته مع DW عربية: "أنا شخصيا وثقت ترحيل مصر للاجئين سوريين إلى سوريا في عام 2014 خصوصا الشباب الأقل من 30 عاماً وليس لهم أقارب في مصر، والاتحاد الأوروبي في النهاية لا يهمه إلا تحقيق مصالحه بغض النظر عن المتضررين من مثل تلك الاتفاقيات في دول أخرى، ولا يهتم مطلقاً بصورة الدولة المتعاونة معه بقدر ما تقدمه من خدمات وتأمين لحدوده، ولدينا مثالان لذلك هما القذافي وأردوغان واللذين دأبت أوروبا على انتقادهما بشدة لسجلهما في حقوق الإنسان. ولم يمنع ذلك الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقيات معهما لتأمين الحدود الجنوبية من البحر المتوسط".

ماذا تريد مصر؟

ومنذ أكتوبر 2016 قادت ألمانيا مفاوضات مع مصر بشأن مراكز استقبال اللاجئين دون جدوى، كما يؤكد محمد الكاشف. ولكن الآن يرجح سياسيون في الجانب النمساوي أنه إذا تم منح مصر المزيد من الأموال أو الدعم العسكري واتفاقيات التسليح فقد تنفذ المقترح.

Datenvisualisierung Investment in migration management

احتياجات مصر تتمثل في مبلغ أكبر من الستين مليون يورو التي تحصل عليها مصر من صندوق الائتمان الإفريقي المخصص للمشروعات التنموية الممولة من الاتحاد، براي الكاشف. أما "لوجيستياً فمصر ليس لديها المقدرة على استقبال كل هؤلاء كما أن هناك مخاوف من تحول تلك المراكز إلى معسكرات لاجئين أشبه ما تكون بعين الحلوة أو اليرموك  أو الجزر اليونانية، وهو ما ترفضه مصر".

وما يزيد من أهمية مصر هو أن إحدى أكبر مشاكل أوروبا حالياً تتمثل في موجات الهجرة القادمة من ليبيا. وهنا يمكن للنفوذ المصري في ليبيا أن يساهم في الكثير، إذا تحقق تدخل أكبر من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمحمد الكاشف: "فهناك لا توجد دولة ليبية أو بالأحرى توجد دولتان متصارعتان". ويضيف الكاشف: "أعتقد في رأيي أن مصر قد توافق على أن يكون للبحرية المصرية تواجد في المياه الدولية، بدلاً من أن تقيم معسكرات على أراضيها وقد يكون هذا نتاج المشاورات الجارية حالياً".

وربما ترغب مصر في مشاركة أوروبية أكبر لضبط الأوضاع في ليبيا، خاصة وأن الحدود الغربية المصرية مصدر للكثير من المشاكل الأمنية.

فكرة وجود معسكرات أماكن لاستقبال اللاجئين على أراضي مصر، "أمر لا يمكن لمصر أن تقبل به أبدا"، وفقا لمحمود إبراهيم، رئيس مركز الاتحادية للدراسات السياسية، مشيراً إلى أن مصر "لا يمكن أن تتحمل تكلفة ذلك لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً".

ع.ع.ح

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟

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