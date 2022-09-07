 السيسي في الدوحة.. نحو صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر؟ | مسائية DW | DW | 13.09.2022

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مسائية DW

السيسي في الدوحة.. نحو صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر؟

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