السيسي في الدوحة.. نحو صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر؟

الرئيس المصري في زيارة لقطر تكريسا للمصالحة بين البلدين

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر، في زيارة رسمية لدولة قطر تستمر يومين، وذلك تكريسا للمصالحة بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في يونيو / حزيران الماضي للقاهرة.