السيسي في الدوحة..نحو صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر؟

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تكريسا للمصالحة بين البلدين.. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى الدوحة هي الأولى له منذ توليه منصبه..فما المطروح على طاولة المحادثات مع أمير قطر الشيخ تميم؟
توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر، في زيارة رسمية لدولة قطر تستمر يومين، وذلك تكريسا للمصالحة بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في يونيو / حزيران الماضي للقاهرة.
أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى للمبلغ المسموح سحبه، فيما تواجه البلاد وضعاً ضاغطاً بفعل عوامل عدة داخلية وخارجية من ضمنها تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية وارتفاع التضخم واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي.
أعلنت الحكومة المصرية تدابير تقشفية جديدة لمساعدة اقتصاد البلاد بما يشمل ترشيد الطاقة بهدف تعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي لبيعه بأسعار مرتفعة. فهل تنجح الخطة في إنعاش الاقتصاد المصري؟
التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في بكين لأول مرة منذ المصالحة الخليجية. ولم تستأنف أبوظبي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ الإعلان عن المصالحة في يناير 2021.
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