السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر مباشر

نقلت صحيفة اليوم السابع اليوم الثلاثاء (السادس من تشرين ثان/ نوفمبر 2018) عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن القوات المسلحة ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لأي خطر أو تهديد مباشر. وقالت الصحيفة أيضا إن السيسي سئل بشأن العقوبات الأمريكية على إيران فأجاب "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".

وكانت مصر قد تحالفت مع السعودية والإمارات والبحرين وانضمت إلى مقاطعة أعلنتها هذه الدول مع قطر العام الماضي ولمعارضتها النفوذ الإقليمي لإيران.

ونقلت اليوم السابع عن السيسي قوله "على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعي حقيقي لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيرا لحكامها وسندا لهم". وأضاف "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

ع.خ/ ع.ج.م (رويترز)