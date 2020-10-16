 ″السيدة العظيمة″ التي ينصت لها كل من في بايرن ميونيخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.02.2021

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رياضة

"السيدة العظيمة" التي ينصت لها كل من في بايرن ميونيخ

نشاهدها خلال المباريات ببدلة أنيقة وهي تتحرك بحزم. تجلس على مقاعد البدلاء، تراقب لاعبي "فريقها" لحظة بلحظة. بعد انتهاء المباريات لا تذهب إلى المنزل إلا بعد وصول كل اللاعبين إلى منازلهم. من هي كاتلين كروغر؟

خلف نجاح بايرن ميونيخ يقف كثيرون، من إدارة النادي والمدرب ولاعبين ومساعدين فنيين. القائمة تطول، لكن سيدة واحدة تجمع شمل الفريق البافاري، يقول عنها الكابتن مانويل نوير :برأيي، إنها تقوم بعمل رائع، وبالنسبة لنا لا يمكن الاستغناء عنها

كروغر بين لاعبي الفريق البافاري حاملة درع الدوري

خلف نجاح بايرن ميونيخ يقف كثيرون، من إدارة النادي والمدرب ولاعبين ومساعدين فنيين. القائمة تطول، لكن سيدة واحدة تجمع شمل الفريق البافاري، يقول عنها الكابتن مانويل نوير :"برأيي، إنها تقوم بعمل رائع، وبالنسبة لنا لا يمكن الاستغناء عنها".

كاتلين كروغر مديرة الفريق البافاري والمسؤولة عن تنظيم كل ما يحتاجه اللاعبون والفريق، وهي الوحيدة من خارج تشكيلة الفريق التي تشارك ضمن مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق البافاري.

كاتلين كروغر خلال نهائي دوري الأبطال.

تحتفل كاتلين كروغر مع فريقها بالفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

بدايتها مع الرياضة كانت في لعب كرة القدم، لعبت في بايرن ميونيخ، وبعد اعتزالها جاء بها رئيس النادي السابق أولي هونيس عام 2009 إلى الفريق كمساعد للمدير الرياضي السابق كريستيان نيرلنغر، سألها هونيس حينها إن كانت تتخيل العمل مع المدير نيرلنغر. عملت لمدة 3 أشهر في سبيل الاختبار وبقيت حتى تم ترقيتها مدير للفريق في عام 2012 بعد مغادرة نيرلنغر ومجيء ماتياس زومر مديرا رياضيا للفريق. فهي مسؤولة عن تنظيم شؤون الفريق وكل طلبات اللاعبين.

عملها الرسمي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، لكن عملها الفعلي يتواصل كامل اليوم ويمكن أن يكون على مدى 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع. وطلبات اللاعبين يتم الاستجابة إليها بالدقائق. تقول كروغر. وتضيف : "هذا هو الاتفاق الذي وافقت عليه، مع أولى هونيس". 

كاتلين كروغر مديرة الفريق البافاري والمسؤولة عن تنظيم كل ما يحتاج اللاعبون والفريق، وهي الوحيدة من خارج تشكيلة الفريق التي ضمن مجموعة الواتساب الخاصة بالفريق البافاري.

حين تصف كروغر لاعبي فريق بايرن تتحدث عن "أولادنا"، في الصورة مع ديفيد آلابا.

 عرض من مانشستر سيتي

نجاحها في الفريق البافاري دفع مدرب الفريق الأسبق بيب غوارديولا إلى أن يعرض عليها الانتقال معه إلى نادي مانشستر سيتي الإنكليزي. لكنها رفضت عرض المدرب الإسباني مفضلة البقاء مع فريقها البافاري الذي تحب والذي منحها فرصة أن تكون المرأة الوحيدة في مثل هذا المنصب بالدوري الألماني لكرة القدم. ذات الخامسة والثلاثين حين تتحدث عن الفريق البافاري تقول "فريقي".

كروغر حامل وستضع مولودها في شهر مايو/ أيار المقبل. حين علم أعضاء الفريق بهذا النبأ السار فرحوا جميعا وهللوا لها. حسب صحيفة "بيلد" ترغب كروغر بالعودة إلى الفريق بعد فترة الولادة والاهتمام بطفلها القادم، لكنها ستغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

توماس مولر يقول عنها "هي التي تجعل الفريق متماسكا وأيا كانت مشاكلنا نأتي إليها".

عباس الخشالي 

 

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