السياسة الألمانية وتحديات الحرب في أوكرانيا

شولتس: نقف أمام تحد تاريخي والوضع لن يتغير في المسقبل المنظور

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مواطني بلاده إلى الاستعداد لاستمرار أزمة الأسعار المرتفعة على مدار فترة طويلة، وقال "يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور.. نحن نقف أمام تحد تاريخي."