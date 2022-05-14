 السياسة الألمانية وتحديات الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 08.07.2022

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DW الأخبار

السياسة الألمانية وتحديات الحرب في أوكرانيا

أثبتت الحرب في أوكرانيا أنها تمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة الألمانية، وأظهر جزء هام ممن استطلعت آرائهم أنهم يريدون ان تستمر الحكومة في الضغط على الكرملين عبر العقوبات. يؤيد 57٪ معاقبة روسيا - حتى لو أغلقت موسكو الصنابير انتقاما.

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