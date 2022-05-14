السياسة الألمانية وتحديات الحرب في أوكرانيا

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أثبتت الحرب في أوكرانيا أنها تمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة الألمانية، وأظهر جزء هام ممن استطلعت آرائهم أنهم يريدون ان تستمر الحكومة في الضغط على الكرملين عبر العقوبات. يؤيد 57٪ معاقبة روسيا - حتى لو أغلقت موسكو الصنابير انتقاما.
أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس مشاورات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال عشاء العمل، كان موضوعها التنسيق الألماني الفرنسي للتحرك اللاحق في العدوان على أوكرانيا والدعم اللاحق لكييف.
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مواطني بلاده إلى الاستعداد لاستمرار أزمة الأسعار المرتفعة على مدار فترة طويلة، وقال "يجب علينا أن نهيئ أنفسنا لحقيقة أن هذا الوضع لن يتغير في المستقبل المنظور.. نحن نقف أمام تحد تاريخي."
يتعرض أسلوب المستشار الألماني أولاف شولتس في الحديث، خاصة أمام وسائل الإعلام والصحافيين لانتقادات عديدة. ويجري البعض مقارنات بين أسلوب المستشار وأسلوب نائبه، روبرت هابيك، المختلف كليا. فكيف يتم تفسير تصرفات شولتس؟
اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على عقوبات جديدة ضد روسيا، وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس عزم الدول السبع على التصدي لروسيا في حربها على أوكرانيا، وأعاد شولتس طرح اقتراح "خطة مارشال لأوكرانيا".
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