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طرحت مرسيدس سيارة ذاتية القيادة من فئة " إس" وشعارها في ذلك: تخفيف الأعباء عن السائق أثناء القيادة. في حلقة اليوم من "عالم السرعة" سنتعرف على قدرة مرسيدس على المنافسة في مجال السيارات ذاتية القيادة التي أصبح انتشارها قاب قوسين أو أدنى.
سيارة محصنة يمكن قيادتها بشكل جيد حتى مع وجود إطار مثقوب أو هجوم بأسلحة كيماوية، ومن المؤمل أن تستخدم من قبل المستشار الجديد في ألمانيا، لكن ليس عليك الفوز في الانتخابات لشراء هذه السيارة المصفحة. فما هي مزاياها؟
يتعاون باحثون في جامعات أوروبية بشكل وثيق مع آخرين مقربين من الجيش الصيني. هذا ما توصل إليه تحقيق أجرته DW مع شركاء إعلاميين. فما مدى استفادة الصين من الأوروبيين في أبحاثها العسكرية؟ وما مخاطر ذلك؟
من جبال الجنوب إلى بحر الشمال، تسعى ألمانيا إلى إعادة قياس مساحتها بدقة شديدة جدا. هذه البيانات ستساعد الباحثين في عدة مجالات، كالسيارات ذاتية القيادة وكذلك محاربة التغيرات المناخية. فكيف ستسير العملية؟
في الذكرى السنوية الثانية للهجوم العنصري بمدينة هاناو الألمانية الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية، استذكرت ألمانيا الضحايا، وأكد المستشار شولتس أن حكومته "ستكافح العنصرية والإرهاب اليميني بحزم".
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