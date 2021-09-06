 السيارات ذاتية القيادة | عالم السرعة | DW | 29.05.2022

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عالم السرعة

السيارات ذاتية القيادة

طرحت مرسيدس سيارة ذاتية القيادة من فئة " إس" وشعارها في ذلك: تخفيف الأعباء عن السائق أثناء القيادة. في حلقة اليوم من "عالم السرعة" سنتعرف على قدرة مرسيدس على المنافسة في مجال السيارات ذاتية القيادة التي أصبح انتشارها قاب قوسين أو أدنى.

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