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السيارات الكهربائية وأمراض القلب

الموجات موجودة في كل مكان، في الهاتف الذكي أو الميكروويف أو كابل الكهرباء، فهل تؤثر على قلوبنا؟ ينفي العلماء ذلك في الوقت الحالي. لكن هذا قد يتغير، فالسيارات الكهربائية قادمة بمحركات قوية وبطاريات ثقيلة.