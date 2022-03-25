السيارات الكهربائية وأمراض القلب

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الموجات موجودة في كل مكان، في الهاتف الذكي أو الميكروويف أو كابل الكهرباء، فهل تؤثر على قلوبنا؟ ينفي العلماء ذلك في الوقت الحالي. لكن هذا قد يتغير، فالسيارات الكهربائية قادمة بمحركات قوية وبطاريات ثقيلة.
تطور جديد في حالة كريستيان إريكسن. فاللاعب الدنماركي حصل على جهاز تنظيم ضربات القلب عقب حادثة انهياره خلال مباراة بلاده أمام فنلندا. وطبيب ألماني يكشف كواليس اللحظات الأولى بعد سقوط إريكسن على أرض الملعب.
هل تسهم القرارات الفردية في محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري؟ أم أن الدعوات الرامية لتغيير نمط حياة الأفراد ليست سوى وسيلة لتشتيت الانتباه عن الحلول الحقيقية لمكافحة الاحتباس الحراري؟ وما دور الشركات الكبرى في ذلك؟
قضايا عدة ركزت عليها أنغيلا ميركل فيما قد تكون الجلسة العامة الأخيرة بالبرلمان الألماني قبل الانتخابات، لكن ما أثار حفيظة النواب كان تحذيرها من تشكيل ائتلاف حاكم يضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار.
تشكل الثقوب السوداء أحد أكبر ألغاز الكون التي تُحير العلماء كلما حاولوا فك طلاسمها. فقد تم مؤخرا رصد ظاهرة فريدة تتتعلق باصطدام ثقبين أسودين عملاقين بقوة جبارة اعتبرها البعض ثاني أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم!
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