 السيارات الكهربائية، تقنية قديمة | صنع في ألمانيا | DW | 28.09.2022

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صنع في ألمانيا

السيارات الكهربائية، تقنية قديمة

عرفنا كيف تم تصنيع سيارات كهربائية قبل فترة طويلة من تسلا. ومع ذلك، ولأكثر من 100 عام ، اعتمدنا بشكل كبير على محركات الاحتراق الداخلي للتنقل. فلماذا إذاً؟

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