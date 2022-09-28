السيارات الكهربائية، تقنية قديمة

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عرفنا كيف تم تصنيع سيارات كهربائية قبل فترة طويلة من تسلا. ومع ذلك، ولأكثر من 100 عام ، اعتمدنا بشكل كبير على محركات الاحتراق الداخلي للتنقل. فلماذا إذاً؟
تنتشر شائعات مختلفة بشأن السيارات الكهربائية حول مدى إسهامها في الحفاظ على البيئة وخصوصاً ما يتعلق بإنتاج البطاريات التي تعمل بها تلك السيارات ومحطات الشحن المختلفة لتلك البطاريات.. فما هي الحقيقة؟
بحضور المستشار الألماني ونائبه الذي يشغل أيضا حقيبة الاقتصاد، شركة تيسلا للسيارات الكهربائية تفتتح مصنعها على أطراف العاصمة برلين، والذي ينتظر منه توفير نحو 12 ألف وظيفة وطاقة انتاجية تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا.
وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح بروكسل بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر اعتبارا من العام 2035، ما يعني بحكم الأمر الواقع أنه لن يسمح سوى ببيع السيارات الكهربائية تمهيدا للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050.
يبدو أن زعماء العالم والمتخصصين في الطاقة لديهم كثير من الأمور التي تتسم بالتشاؤم ليرددونها بشأن آفاق العمل الهادف خلال القمة العالمية للمناخ. ولكن هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.
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