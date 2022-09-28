السيارات الكهربائية، تقنية قديمة

البرلمان الأوروبي يقر نهاية محركات السيارات التقليدية بحلول 2035

وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح بروكسل بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر اعتبارا من العام 2035، ما يعني بحكم الأمر الواقع أنه لن يسمح سوى ببيع السيارات الكهربائية تمهيدا للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050.