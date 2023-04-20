السيارات الكهربائية تطغى على معرض شنغهاي الدولي للسيارات

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طغى ظهور السيارات الكهربائية على معرض شنغهاي الدولي للسيارات . وعرضت الشركات الصينية أحدث انتاجها من هذه السيارات التي تنافس السيارات الأوروبية بقوة.
تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن يعطي معرض هانوفر الصناعي بعد مضي ثلاثة أعوام من قيود كورونا دفعات حاسمة لصناعة قادرة على المنافسة وللتحول صوب الحياد الكربوني.
أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟
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