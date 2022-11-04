 السيارات الألمانية: هل هي أسوأ من سمعتها؟ | عالم السرعة | DW | 24.02.2023

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عالم السرعة

السيارات الألمانية: هل هي أسوأ من سمعتها؟

معروف عن السيارات الألمانية أنها أيقونة قطاع صناعة السيارات في العالم - والمصنعون الألمان عملوا بجد لكسب هذه السمعة على مدى عقود. لكن يبدو أن هذه السمعة تعاني منذ فترة طويلة. فهل السيارات الألمانية أسوأ من سمعتها؟

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