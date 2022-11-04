السيارات الألمانية: هل هي أسوأ من سمعتها؟

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معروف عن السيارات الألمانية أنها أيقونة قطاع صناعة السيارات في العالم - والمصنعون الألمان عملوا بجد لكسب هذه السمعة على مدى عقود. لكن يبدو أن هذه السمعة تعاني منذ فترة طويلة. فهل السيارات الألمانية أسوأ من سمعتها؟
قرّر الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري ابتداءً من عام 2035، لكن رابطة شركات صناعة السيارات الألمانية انتقدت القرار.
تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
في ضوء المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا، وقع وزير الاقتصاد الألماني ونظيره التشيكي إعلان نوايا لإبرام اتفاقية تضامن في مجال الغاز. والمستشار شولتس أجرى محادثات مع رؤساء شركات ألمانية حول الطاقة.
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