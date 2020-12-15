 السيادة الرقمية وسيادة البيانات | كليك | DW | 25.10.2021

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كليك

السيادة الرقمية وسيادة البيانات

تعتمد التقنيات الرقمية على البيانات. لكن من لديه حق الوصول إليها واستخدامها؟ السيادة الرقمية تعني أنه يمكن للأشخاص أن يقرروا بأنفسهم كيفية استخدام بياناتهم.

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