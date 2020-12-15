السيادة الرقمية وسيادة البيانات

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تعتمد التقنيات الرقمية على البيانات. لكن من لديه حق الوصول إليها واستخدامها؟ السيادة الرقمية تعني أنه يمكن للأشخاص أن يقرروا بأنفسهم كيفية استخدام بياناتهم.
عندما تستسلم آبل وغوغل للضغوط السياسية، تصبح خدمة الإنترنت الجوالة في أيدي الأنظمة الاستبدادية، وفق ما أكده مدافعون عن حقوق الإنسان. ما خلفيات القضية؟ وما علاقة ذلك بالمعارض الروسي أليكس نافالني؟
بعد أن كان العام الماضي افتراضيا، يستقبل معرض الإنترنت العالمي في لشبونة زواره هذا العام على أرض الواقع وفق شروط وقواعد صحية محددة. والمعرض أو "قمة النت" من الفعاليات الهامة عالميا للمولعين بالإنترنت والشركات الناشئة.
سبع ساعات حبس فيها مليارات المستخدمين في العالم أنفاسهم مع توقف خدمات شركة فيسبوك العملاقة. الأزمة فتحت أبواباً لتساؤلات حول مدى تغلغل الشركة في الحياة اليومية للناس في ظل تسريبات مقلقة عن أثر منتجاتها على الصحة النفسية.
أضحت تجربة الزبون مع المنتج إحدى أهم المعايير الذي تدفع الناس إلى اتخاذ قرار بالشراء من عدمه. لكن هل هذه التقييمات دقيقة فعلا؟
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