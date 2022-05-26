السياحة في تركيا: عندما ينقطع الروس

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صناعة السياحة التركية تعتمد على الروس، لكن هذا يزداد صعوبة. مراسلنا زار تركيا للتعرف على السياح القادمين من روسيا ومعرفة كيف يتعامل قطاع السياحة مع الأزمة الأوكرانية؟
التقى أمين عام حلف شمال الأطلسي برئيسة الوزراء السويدية لمناقشة الخلاف بين تركيا والدولتين اللتين قدمتا طلبات للانضمام للناتو، وهما فلندا والسويد. ويبدو أن هناك تقدما في الطريق لحل الخلاف.
روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.
طالبت واشنطن بالإبقاء على معبر "باب الهوى" لنقل المساعدات إلى سوريا، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص. ويرى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
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