 السياحة في تركيا: عندما ينقطع الروس | صنع في ألمانيا | DW | 15.06.2022

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صنع في ألمانيا

السياحة في تركيا: عندما ينقطع الروس

صناعة السياحة التركية تعتمد على الروس، لكن هذا يزداد صعوبة. مراسلنا زار تركيا للتعرف على السياح القادمين من روسيا ومعرفة كيف يتعامل قطاع السياحة مع الأزمة الأوكرانية؟

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