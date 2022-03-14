 السياحة في تركيا تتاثر سلبيا بالحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 16.03.2022

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السياحة في تركيا تتاثر سلبيا بالحرب في أوكرانيا

تأثرت السياحة التركية سلبيا بالحرب في أوكرانيا. وبقي العديد من السياح الروس في المقاصد السياحية في تركيا دون أي قدرة على السداد أو العودة غلى بلدهم بسبب العقوبات.

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