السياحة في تركيا تتاثر سلبيا بالحرب في أوكرانيا

رغم الدبلوماسية.. للسلاح الكلمة الأخيرة في النزاع بأوكرانيا

رغم أهمية المحادثات رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن خبراء وسياسيون يرون أن الصراع ستتم تسويته بشكل أساسي عسكرياً على الأرض خاصة مع عدم استعداد أي طرف لتقديم أي تنازلات حتى الآن.