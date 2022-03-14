السياحة في تركيا تتاثر سلبيا بالحرب في أوكرانيا

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تأثرت السياحة التركية سلبيا بالحرب في أوكرانيا. وبقي العديد من السياح الروس في المقاصد السياحية في تركيا دون أي قدرة على السداد أو العودة غلى بلدهم بسبب العقوبات.
محادثات مرتقبة تجمع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية. أنقرة تجد نفسها عالقة بين البلدين: من جهة علاقاتها التاريخية والاقتصادية وثيقة مع كييف، ومن جهة أخرى علاقاتها المتشعبة واعتمادها على موسكو لا غنى عنه.
رغم أهمية المحادثات رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن خبراء وسياسيون يرون أن الصراع ستتم تسويته بشكل أساسي عسكرياً على الأرض خاصة مع عدم استعداد أي طرف لتقديم أي تنازلات حتى الآن.
رغم تأكيد أردوغان على رغبته بالإبقاء على روابط الصداقة مع بوتين، إلا أنه أكد كذلك استمرار بلاده في تزويد أوكرانيا بالسلاح، ما أثنى عليه شولتس الذي أشاد كذلك بتحركات أردوغان الأخيرة.
فشلت أول جولة مفاوضات منذ الغزو بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني في أنطاليا التركية في التوصل إلى اتفاق حول هدنة. في المقابل يواصل الجيش الروسي زحفه وحصار مدن كبرى بينما تتجه دباباته إلى مداخل العاصمة كييف.
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