السويسريون يصوتون لصالح تجريم التمييز على أساس التوجه الجنسي

صوت السويسريون اليوم الأحد (9 فبراير 2020) لصالح تجريم التمييز على أساس التوجه الجنسي، حسب نتائج أولية لاستفتاء أجراه معهد "جي إف إس. بيرن" لاستطلاعات الرأي.

وصوت نحو 62% من الناخبين في الاستفتاء لصالح تعديل القانون الجنائي في البلاد لتجريم خطاب الكراهية والتمييز على أسس التوجه الجنسي. ويغطي القانون الجنائي حاليا التمييز بناء على العرق والأصل العرقي والدين.

وبينما تدعم معظم الأحزاب تعديلا لحماية مجتمع المثليين والسحاقيات ومزدوجي الميول الجنسية، فإن حزب الشعب السويسري، اليميني يعارض ذلك.

وجرى استفتاء آخر بالتوازي مع ذلك اليوم الأحد لتخصيص حصة لبناء منازل بأسعار معقولة، لكنه تم رفضه بعد أن حظي بدعم 42% فقط من الناخبين، حسب معهد "جي إف إس . بيرن".

وكانت أحزاب يسارية سويسرية ونقابات وجماعات ضغط من أجل المستأجرين قد طالبت بإجراء الاستفتاء. وتقول هذه الجماعات إن الايجارات ارتفعت بنحو 18% منذ عام 2005، أي أكثر من ثلاثة أضعاف معدل التضخم، لأن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على الشقق الفاخرة لزيادة أرباحهم.

م.أ.م/ ع.ج.م ( د ب أ)