السويسريون يتمسكون بحرية التنقل ويرفضون تقييد الهجرة الأوروبية

رفض الناخبون السويسريون بأغلبية كبيرة اليوم الأحد (27 أيلول/ سبتمبر 2020) محاولة حزب يميني إلغاء اتفاق يسمح بحرية تنقل الأفراد من الاتحاد الأوروبي، وفضلوا الاستقرار وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد.
وضغط حزب الشعب السويسري اليميني لإجراء الاستفتاء على اتفاق مع الاتحاد الأوروبيسعيا للحد من معدلات الهجرة إلى البلاد التي يشكل فيها الأجانب ربع عدد السكان. ومثلما كان متوقعا، قوبلت هذه الخطوة بالرفض من قبل الناخبين بنسبة كبيرة بلغت 62 في المئة مقابل 38 في المئة.
وقالت وزيرة العدل كارين كيلر سوتر للصحفيين في بيرن "المسار الثنائي هو الطريق الصحيح لسويسرا وللاتحاد الأوروبي. وقد أكد الشعب السويسري هذا المسار مرة أخرى اليوم".
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على تويتر يقول "اليوم هو يوم عظيم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا... لقد تحدث السويسريون وبعثوا برسالة واضحة: ينتظرنا مستقبل عظيم معا".
وقاد حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب في البرلمان، حملة لاستعادة التحكم في الهجرة مكررا بعض الحجج التي استخدمها الساسة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت هذا الخروج.
ويرسم حزب الشعب صورة قاتمة للشبان الأجانب الذين يحلون محل السويسريين الأكبر سنا والإسكان الذي أصبح أكثر كلفة والمدارس ووسائل النقل المزدحمة.
ويقول المعارضون إن هذه الخطة ستحرم قطاع الأعمال من العمال المهرة وتنسف اتفاقات تعزز دخول سويسرا غير العضو في الاتحاد الأوروبي إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وكان نحو ثلثي الأجانب الذين يعيشون في سويسرا عام 2019 والبالغ عددهم 2٫1 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لأيسلندا والنرويج وليشتنشتاين، التي تنضم إلى سويسرا في رابطة للتجارة الحرة الأوروبية. وفي المقابل، يعيش أكثر من 450 ألف سويسري في دول الاتحاد الأوروبي.
ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
نداء الجبل
مشهد يشبه صورة بطاقة بريدية وجنة للمتنزهين في المروج والمراعي مع الأبقار، إنها سويسرا. يضم هذا البلد 48 قمة جبلية يبلغ ارتفاع كل منها أكثر من أربعة آلاف متر. وسواء كنت في منطقة يونغفراو أو مونش أو إيغر، وقمت بزيارة لسويسرا، فعليك ببساطة تسلق هذه المرتفعات. البلد يضم أيضا جبل ماترهورن ( 4478 متر) الأكثر تصويرًا في العالم.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
نحو القمة
في صعودك نحو القمة، يمكنك أن تستقل القطار المسنن، القطار المائل أو حتى المصاعد الهوائية. وفي هذا البلد الصغير، يوجد أكثر من 1800 سكة حديدية وسط الجبال، من بينها تلك الشهيرة كـ"غلاسييه إكسبريس"، الذي يربط بين سانت مورتيز وتسيرمات، وهي واحدة من أروع طرق السكك الحديدية في العالم. ومنذ 2008، واليونيسكو تصنف "أبطأ قطار في العالم" كجزء من التراث عالمي.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
الأبقار والأجراس
البقرة هي شعار سويسرا تقريبا. فهي موجودة في كل المجالات تقريبا؛ في الجَمال وحتى في السفر. ينتشر هذا "الحيوان الوطني" في كل ربوع البلد، كما لا يُسمح لأحد بإيذائه. في سويسرا، من الصباح إلى المساء وحتى في الليل. عليك أن تتقبل رنين أجراس الأبقار التي يجدها بعض الناس صاخبة ومزعجة.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
بلد الأجبان
بلد الجبن، هكذا تُنعت سويسرا. يأكل السويسريون حوالي 20 ألف طن من الجبن كل عام. ويعد جبن " Appenzeller " واحدا ضمن أكثر من 450 نوع جبن في البلد.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
أصوات جبال الألب
منذ قرون، كانت آلة الفورن رمزا للاستهزاء برعاة البقر، لكنها اليوم تحولت إلى رمز وطني بسويسرا. للبوق الخشبي الطويل قدرة على إنتاج أصوات يمكن سماعها على بعد 10 كيلومترات. وتكون هذه الآلة حاضرة كل سنة في مهرجان "الفورن" بنينداز، كما حظرت في مسابقة الأغنية الأوروبية "Eurovision". ويُقال إن أطول آلة فورن في العالم، يصل طولها إلى 47 متراً.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
محبوب وودي
الكلاب الأكثر شهرة في جبال الألب، هي "سانت برنارد". تستعمل هذه الكلاب التي تحمل براميلا صغيرة في أعناقها في الانهيارات الثلجية، إذ تبحث عن الناس المدفونين في الثلوج وتنقذهم. ويلقب الكلب "باري" بالنجم المطلق، لأنه أنقذ أكثر من 30 شخصا. وبالرغم من وفاته عام 1814، إلا أن متحف بيرن للتاريخ الطبيعي ما يزال يحتفظ بذكراه. والناس يأتون من اليابان إلى برن لرؤيته.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
عالم هايدي
هي الطفلة الريفية السويسرية النموذجية. هايدي القادمة من وسط الجبال والتي تعرف قصتها شهرة عالمية. تجعلك تنطلق من ماينفيلد، قرية "هايدي" وتغوص انطلاقا من عالمها إلى اليابان وأمريكا. رواية "جوانا سبيري"، باعت 50 مليون نسخة. وفي تركيا، تعتبر هايدي واحدة من أشهر كتب الأطفال على الإطلاق.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
رواد الشوكولاطة
بفضل صانعي الشوكولاتة السويسريين، صارت الشوكولاتة حلوة وذات مذاق لذيذ. ولحدود القرن 18 كانت تُباع في الصيدليات كمنشط جنسي، في حين اعتبرها البعض مجرد سم حينها. يستهلك السويسريون حوالي 10 كيلوغرامات سنويًا من الشوكولاتة.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
دقيق مثل الساعة السويسرية
بالنظارات المكبرة والملاقط الجميلة، جعل صناع الساعات السويسرية اسمهم معروفا في جميع أنحاء العالم منذ القرن السادس عشر. وسط جبال جورا، يقع مركز صناعة الساعات في مدن عديدة مثل "لا شو دو فون" و"لو لوكل".
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
سكين لمحبي السفر والترحال
أنتج السكين السويسري عام 1897 كسكين للجيش، اليوم سكين الجيش السويسري متاح للجميع حتى في اللون الوردي وعلى شكل ذاكرة " USB" محمولة. رواد الفضاء التابعين لـ" ناسا"، يثقون ثقة عمياء بهذه الأداة المتعدد الاستخدامات ويأخذونها معهم إلى الفضاء. في كل عام يتم إنتاج 6 ملايين سكين من قبل شركة " Ibach Victorinox". وإذا زرت سويسرا، فيمكنك صُنع سكين خاص بك أثناء ذهابك إلى متحفها.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
بلد الأنفاق
يوجد بسويسرا أكثر من 1300 نفق. لهذا لن يكون من الغريب نعت السويسريين بأبطال العالم فيما يخص بناء الأنفاق. يبلغ طول نفق "جوتهارد" 57 كم، وهو أطول نفق للسكك الحديدية في العالم. ويمكنك القيام بجولة في هذا المبنى المذهل.
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"عيد ميلاد" سعيد سويسرا
لا توجد سويسرا واحدة
في القرن التاسع عشر، لجأ بعض المهاجرين إلى تسمية مناطق عديدة باسم سويسرا لأن المناظر الطبيعية لبلدانهم ذكرتهم بتلك الموجودة في سويسرا. ففي ألمانيا توجد ولاية ساكسونيا الملقبة بسويسرا ألمانيا (انظر الصورة)، وفي أمريكا نجد سويسرا الصغيرة مثلا. اليوم، تحمل أكثر من 200 منطقة ومكان حول العالم اسم "سويسرا".
الكاتب: مريم مرغيش