 السويد وفنلندا يقتربان من الانضمام لحلف الناتو | DW الأخبار | DW | 14.05.2022

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DW الأخبار

السويد وفنلندا يقتربان من الانضمام لحلف الناتو

ينتظر حلف الناتو أن تتقدم السويد وفنلندا بطلب للانشمام للحلف العسكري. ومن المتوقع أن يقدم الحلف للدولتين ضمانات امنية تحسبا لأي محاولات انتقامية من جانب روسيا كرد فعل على اضنمام الدولتين. ويقول الخبراء أن ضم الدولتين سيدعم الحلف كثيرا.

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