السويد وفنلندا يقتربان من الانضمام لحلف الناتو

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ينتظر حلف الناتو أن تتقدم السويد وفنلندا بطلب للانشمام للحلف العسكري. ومن المتوقع أن يقدم الحلف للدولتين ضمانات امنية تحسبا لأي محاولات انتقامية من جانب روسيا كرد فعل على اضنمام الدولتين. ويقول الخبراء أن ضم الدولتين سيدعم الحلف كثيرا.
مع اقتراب إعلان فنلندا، التي لها حدود مشتركة مع روسيا، انضمامها لحلف الناتو، حذرت موسكو بأن ذلك لن يمر دون رد فعل سياسي. كما اعتبر بوتين أن إنهاء فنلندا حيادها السياسي سيكون "خطأ". كذلك حذرت موسكو من خطوة مماثلة للسويد.
بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنع دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية كونها "دور ضيافة" لمنظمات إرهابية كحزب العمال الكردستاني، عاد متحدث باسم أردوغان ليوضح موقف بلاده أكثر.
في الوقت الذي أبدت فيه فنلندا استعداداً للانضمام إلى الناتو، سارع الكرملين للرد على الإعلان، معتبراً أن انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري الغربي يمثّل "بالتأكيد" تهديداً لروسيا. بينما أعلنت ألمانيا دعمها لرغبة فنلندا.
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن معارضته انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، ما يهدد بعرقلة العملية التي تستلزم إجماع دول الحلف. وسيلتقي وزراء خارجية السويد وفنلندا وتركيا السبت، لبحث الأمر.
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