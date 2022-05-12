السويد وفنلندا يقتربان من الانضمام لحلف الناتو

روسيا تحذر من انضمام فنلندا والسويد إلى حلف "الناتو"

مع اقتراب إعلان فنلندا، التي لها حدود مشتركة مع روسيا، انضمامها لحلف الناتو، حذرت موسكو بأن ذلك لن يمر دون رد فعل سياسي. كما اعتبر بوتين أن إنهاء فنلندا حيادها السياسي سيكون "خطأ". كذلك حذرت موسكو من خطوة مماثلة للسويد.