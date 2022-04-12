السويد وفنلندا والانضمام لحلف الناتو

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تناقش كل من رئيتسي وزراء السويد وفنلندا في اجتماع في ستوكهولم مسألة انضمام البلدين لحلف الناتو. هذه الخطوة تأتي بعد الحرب في أوكرانيا. وتنهي الحياد الذي التزم به البلدان منذ فترة طويلة.
تطالب روسيا بحيادية أوكرانيا وعدم انضمامها إلى الناتو، لكن دولا مجاورة لروسيا مثل فنلندا والسويد كانت فعليا محايدة وبدأت تفكر في الانضمام إلى حلف الناتو لحماية نفسها، فيما لا تتوفر شروط حياد أوكرانيا لأسباب كثيرة.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
قالت وزارة النقل الألمانية إنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، في خطوة مماثلة من العديد من الدول الأوروبية والغربية، في خطوة قد تكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات.
اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا بخلق ذريعة للقيام باجتياح محتمل لأوكرانيا، في أحدث تصعيد للتوترات بين القوتين العظميين، مشيرة إلى ورود معلومات تشير إلى تحركات روسية، وتطالب دول أوروبية بتشديد العقوبات على روسيا.
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