السويد وفنلندا والانضمام لحلف الناتو

ألمانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

قالت وزارة النقل الألمانية إنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، في خطوة مماثلة من العديد من الدول الأوروبية والغربية، في خطوة قد تكون ضمن حزمة جديدة من العقوبات.