 السويد وفنلندا والانضمام لحلف الناتو | DW الأخبار | DW | 13.04.2022

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DW الأخبار

السويد وفنلندا والانضمام لحلف الناتو

تناقش كل من رئيتسي وزراء السويد وفنلندا في اجتماع في ستوكهولم مسألة انضمام البلدين لحلف الناتو. هذه الخطوة تأتي بعد الحرب في أوكرانيا. وتنهي الحياد الذي التزم به البلدان منذ فترة طويلة.

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