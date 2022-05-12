السويد وفنلندا تقتربان من الانضمام لحلف الناتو

فنلندا تقرر تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الناتو وتعهد ألماني بدعمها

قررت فنلندا رسميا تقديم طلب عضوية إلى حلف الناتو، في خطوة تدعمها برلين ومن المنتظر أن تقوم بها أيضا السويد. وتُنهي تجربة الحياد التي انتهجتها هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق، فيما تتجه الأعين نحو ما قد تقوم به روسيا.