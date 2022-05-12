السويد وفنلندا تقتربان من الانضمام لحلف الناتو

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ينتظر حلف الناتو أن تتقدم السويد وفنلندا بطلب للانضمام للحلف العسكري. ومن المتوقع أن يقدم الحلف للدولتين ضمانات امنية تحسبا لأي محاولات انتقامية من جانب روسيا كرد فعل على انضمامهما. ويقول الخبراء أن ضم الدولتين سيدعم الحلف كثيرا.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يشكل "تهديدا" في حد ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري في شمال أوروبا.
مع اقتراب إعلان فنلندا، التي لها حدود مشتركة مع روسيا، انضمامها لحلف الناتو، حذرت موسكو بأن ذلك لن يمر دون رد فعل سياسي. كما اعتبر بوتين أن إنهاء فنلندا حيادها السياسي سيكون "خطأ". كذلك حذرت موسكو من خطوة مماثلة للسويد.
بعد تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنع دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية كونها "دور ضيافة" لمنظمات إرهابية كحزب العمال الكردستاني، عاد متحدث باسم أردوغان ليوضح موقف بلاده أكثر.
قررت فنلندا رسميا تقديم طلب عضوية إلى حلف الناتو، في خطوة تدعمها برلين ومن المنتظر أن تقوم بها أيضا السويد. وتُنهي تجربة الحياد التي انتهجتها هذه الدولة المطلة على بحر البلطيق، فيما تتجه الأعين نحو ما قد تقوم به روسيا.
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