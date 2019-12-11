 السويد ـ احتجاجات منددة بمنح النمساوي هاندكه جائزة نوبل للأدب | أخبار | DW | 11.12.2019

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أخبار

السويد ـ احتجاجات منددة بمنح النمساوي هاندكه جائزة نوبل للأدب

تزامن حفل تسليم جوائز نوبل في العاصمة السويدية مع احتجاجات منددة بمنح النمساوي بيتر هاندكه جائزة نوبل للأدب بسبب تشككيه بالمذبحة ضد مسلمي البوسنة في سربرنيتشا عام 1995 وتأييده للزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش.

الروائي والكاتب المسرحي النمساوي بيتر هاندكه

النمساوي بيتر هاندكه يستلم جائزة نوبل للأدب

تحدى المتظاهرون أجواء البرد القارس أمس الثلاثاء (العاشر من كانون الأول / ديسمبر 2019) وعبروا عن احتجاجهم على منح الكاتب النمساوي بيتر هاندكه جائزة نوبل للأدب لعام 2019 بسبب تأييده للزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش.

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ووصل هاندكه وأقرانه من الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء والطب والفيزياء والاقتصاد إلى مقر في ستوكهولم لتسلم جوائزهم من ملك السويد في حفل كبير يقام مساء أمس الثلاثاء.

ولقي اختيار الأكاديمية السويدية للروائي والكاتب المسرحي النمساوي هاندكه انتقادات واسعة بسبب حديثه عام 2006 أثناء جنازة ميلوسيفيتش الذي توفي داخل محبسه في لاهاي بينما كان يمثل لمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وبينما وصل المدعوون إلى مقر الحفل في سيارات رفع نحو 12 محتجا لافتات كتب عليها "لا نوبل للأخبار الزائفة"، في إشارة إلى تشكيك هاندكه في مقتل ما يزيد على 8000 من الرجال والصبية من مسلمي البوسنة في مذبحة سربرنيتشا عام 1995.

ومن المتوقع أن يشارك المئات لاحقا في هذا الاحتجاج. وأعلن سفراء ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وتركيا مقاطعتهم حفل تسليم الجوائز.

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأكاديمية السويدية تقدم مكافأة على انتهاكات حقوق الإنسان بقرارها منح جائزة نوبل للأدب إلى هاندكه.

ز.أ.ب/ح.ز (رويترز)

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