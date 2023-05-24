 السويد ستصبح أول دولة في العالم خالية من التدخين | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 25.05.2023

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علوم وتكنولوجيا

السويد ستصبح أول دولة في العالم خالية من التدخين

بدأت عادة التدخين تختفي في السويد، ما يجعلها من أوائل الدول العالمية التي ستصبح خالية منها. وبعد جهود لسنين طويلة، أصبحت نسبة التدخين في السويد أقل من خمسة في المائة ما يقودها لتصبح أول دولة بلا تدخين.

صورة رمزية

مع تشديد الإجراءات اختفى الدخان المحتوي على النيكوتين أكثر فأكثر من الحياة اليومية في السويد.

تخطو السويد خطواتها الأولى من أجل أن تصبح أول دولة في العالم تكون خالية من التدخين. ووفقا لمجلة شبيغل الألمانية فإن سويسرا اتخذت على مدار السنوات الماضية إجراءات صارمة للحد من استهلاك التبغ والتدخين. وتتضمن هذه الإجراءات زيادة الضرائب على منتجات التبغ وتنفيذ حملات توعية شاملة حول المخاطر الصحية للتدخين.

وبفضل هذه الجهود الحثيثة، تم تحقيق تراجع كبير في معدلات التدخينفي البلاد، ما يجعلها نموذجًا يحتذى به لبقية الدول.

مختارات

من المعروف أن التدخين ينطوي على أضرار جسيمة على الصحة مثل الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئتين وغيرها من أمراض. ولكن هل يمكن للجسم أن يعود إلى سابق عهده بعد الإقلاع عن السجائر؟ وماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين؟

تمثل الروائح الكريهة في المسكن، وخصوصا رائحة دخان السجائر، مصدر إزعاج كبير يعكر صفو المزاج الجيد. ومع ذلك، فإنه باستخدام بعض الوصفات المنزلية يمكنك التخلص بسرعة وفعالية من رائحة النيكوتين.

وتعتبر هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في السياسة العامة للسويد في مجال الصحة وتهدف إلى تحسين صحة المواطنين وتقليل الأمراض المرتبطة بالتدخين.

وتستند هذه الإجراءات إلى البحوث العلمية والدراسات التي تثبت آثار التدخين الضارة على الصحة العامة. وتتوقع الحكومة السويدية أن تحقق هذه الخطوة تحسنًا كبيرًا في جودة الحياة وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية المرتبطة بالتدخين.

ومع تشديد الإجراءات اختفى الدخان المحتوي على النيكوتين أكثر فأكثر من الحياة اليومية في السويد. وانهارت مبيعات السجائر هناك، ولم يعد التدخين يبدو "طبيعيًا" في السويد، بل على العكس من ذلك. كلما قل عدد المدخنين الباقين، كلما زاد الضغط لوقف السلوك غير المرغوب فيه. ومع ذلك، هذا ليس بالأمر السهل.

ومع ذلك، لا يزال هناك تحديات تواجه سويسرا في تحقيق هدفها للحصول على دولة خالية من التدخين. ومن بين هذه التحديات، التصدي لتجارة التبغ غير القانونية والتأكد من توفير بدائل صحية وفعالة للمدخنين الحاليين الذين يسعون للإقلاع عن التدخين.

لا للتدخين، صورة رمزية.

لا للتدخين، صورة رمزية.

وتود دول أخرى اللحاق بالسويد، حيث تهدف نيوزيلندا إلى تحقيق ذلك بنهاية عام 2025، وبريطانيا عام 2030، وفرنسا عام 2032 وكندا لعام 2035. وقد حدد الاتحاد الأوروبي ككل هدف إنهاء وباء التبغ بحلول عام 2040.

وفي حين أن نيوزيلندا لديها بعض فرص النجاح، فإن الأمور تبدو أسوأ بالنسبة للأوروبيين ولا يزال معدل المدخنين عند مستوى مرتفع  أوروبيا حيث تبلغ النسبة حوالي 20 في المائة من السكان، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما هو عليه في السويد.

ع.أ.ج

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