السويد-رجل وامرأة يحرقان نسخة من القرآن قبيل انطلاق يوروفيجن

قبل يوم من انطلاق احتفالات مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، أقدم رجل وامرأة على إشعال النيران في نسخة من القرآن في مدينة مالمو السويدية كما تم حرق العلم الفلسطيني. وتصنف تلك الوقائع في السويد ضمن تشريع حرية التعبير.

أشعل رجل وامرأة النار في نسخة من القرآن في مدينة مالمو السويدية، قبل يوم من انطلاق احتفالات مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في المدينة.

وجرى بث مقطع فيديو، على منصة تيك توك اليوم الجمعة (3 مايو/ أيار 2024)، يظهر شخصين يشعلان النار في نسخة من القرآن الكريم على الهواء مباشرة.

كما تم حرق العلم الفلسطيني خلال الواقعة التي جرت في وسط مدينة مالمو، على مسافة ليست بعيدة عن موقعين تابعين لفعاليات مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن).

وتعرضت الشرطة السويدية لانتقادات لأنها سمحت بحرق نسخة من القرآن في وقت قريب جداً من انطلاق الحدث الكبير.

وكان حرق نسخ من القرآن في الدنمارك والسويد قد أدى العام الماضي إلى ردود فعل غاضبة واحتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الدول التي تقطنها غالبية مسلمة، لكن في السويد تصنف هذه الحوادث ضمن تشريع حرية التعبير وهي مسموح بها قانوناً.

واعتبارا من غد السبت، سيكون هناك العديد من الحفلات الموسيقية والحفلات في المدينة الواقعة جنوبي السويد لمدة أسبوع، وتتوج بالحفل الختامي الكبير لمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في 11 آيار / مايو. ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الزوار في مالمو لحضور احتفالات الأسبوع أكثر من مئة ألف زائر.

وكذلك تم الإعلان، بالإضافة إلى الفعاليات الموسيقية، عن عدد من الاحتجاجات المتعلقة بحرب غزة، تشمل مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل.

ع.ح/ع.ش (د ب أ)