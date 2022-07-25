السويد تواجه إنكلترا في نصف نهائي بطولة الأمم للسيدات

101 هدف - تعرّف على منتخبات قُصفت وأخرى نجت من "صاروخ ماديرا"

طوال مسيرته مع المنتخب الأول للبرتغال التي بدأت عام 2003، قصف "صاروخ ماديرا" شباك 41 منتخبا. غير أن هناك منتخبات بعينها هي من تحملت الصدمات الأكبر من رونالدو، بينما نجت أخرى أو أخفق النجم البرتغالي في اختراق مرماها.