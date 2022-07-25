 السويد تواجه إنكلترا في نصف نهائي بطولة الأمم للسيدات | DW الأخبار | DW | 26.07.2022

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DW الأخبار

السويد تواجه إنكلترا في نصف نهائي بطولة الأمم للسيدات

مباراة نصف النهائي اليوم بين المنتخبين السويدي والإنكليزي على ملعب شيفليد. الترشيحات ترجح فوز إنكلترا. تذاكرا المباراة قد تباع بأكملها.

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