السويد تواجه إنكلترا في نصف نهائي بطولة الأمم للسيدات

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مباراة نصف النهائي اليوم بين المنتخبين السويدي والإنكليزي على ملعب شيفليد. الترشيحات ترجح فوز إنكلترا. تذاكرا المباراة قد تباع بأكملها.
بطولة (يورو 2020) تصل إلى دور خروج المغلوب، ما يبشر بحفل كروي يضم مباريات ساخنة، تبدو بعضها محسوما لكن الكثير منها قد يفضي إلى مفاجآت مدوية.
طوال مسيرته مع المنتخب الأول للبرتغال التي بدأت عام 2003، قصف "صاروخ ماديرا" شباك 41 منتخبا. غير أن هناك منتخبات بعينها هي من تحملت الصدمات الأكبر من رونالدو، بينما نجت أخرى أو أخفق النجم البرتغالي في اختراق مرماها.
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