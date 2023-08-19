السويد تهزم أستراليا لتفوز ببرونزية كأس العالم للسيدات

حسمت السويد الميدالية البرونزية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة بتغلبها 2-صفر على أستراليا التي تشارك في تنظيم البطولة اليوم السبت (19 أغسطس/آب 2023).

وحصلت السويد - المصنفة الثالثة عالمياً - على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تبين بالرجوع إلى حكم الفيديو المساعد أن الأسترالية كلير هانت عرقلت ستينا بلاكستينيوس. وأحرزت فريدولينا رولفو هدفا من علامة الجزاء.

وضاعفت قائدة السويد كوسوفار أسلاني تقدم الفريق بعد مرور ساعة من عمر المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مكللة هجمة مرتدة سريعة.

وقالت رولفو "أعتقد أننا أظهرنا منذ الدقيقة الأولى أننا الفريق الأفضل. نستحق هذه الميدالية. آمل أن ترفع هذه البطولة مستوى اللاعبات في أستراليا وتساهم في تحسن الأندية وأن تصبح أكثر احترافية. أعتقد أن هذه البطولة كانت رائعة لأستراليا في المجمل"

ورغم مرارة الهزيمة، فإن المنتخب الأسترالي حقق أفضل نتيجة في البطولة إذ لم يسبق له تجاوز دور الثمانية.

وقال توني جوستافسون مدرب المنتخب الأسترالي "أردنا الفوز بميدالية من أجل هذا الفريق والجماهير والعائلة والأصدقاء وهذا البلد. الهزيمة مؤلمة... أعتذر لأننا لم نتمكن من منح الجميع هذه الميدالية البرونزية".

وأضاف "مشاعري المضطربة تمنعني الآن من التفكير في الرحلة برمتها... لكن عندما ننأى بأنفسنا عن هذه المباراة وننظر إلى البطولة ككل، أعتقد أننا ربما فزنا بشيء أكبر من ميدالية، بالنظر إلى الدعم الذي قدمته لنا الأمة".

ويصل مونديال 2023 للسيدات في كرة القدم إلى خاتمته السعيدة الأحد، بمباراة نهائية يسعى من خلالها المنتخبان الإنكليزي والإسباني إلى حصد اللقب الأول في تاريخهما.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)