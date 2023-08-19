السويد تهزم أستراليا لتفوز ببرونزية كأس العالم للسيدات

حسمت السويد الميدالية البرونزية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة بتغلبها 2-صفر على أستراليا التي تشارك في تنظيم البطولة اليوم السبت (19 أغسطس/آب 2023).
وحصلت السويد - المصنفة الثالثة عالمياً - على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعدما تبين بالرجوع إلى حكم الفيديو المساعد أن الأسترالية كلير هانت عرقلت ستينا بلاكستينيوس. وأحرزت فريدولينا رولفو هدفا من علامة الجزاء.
وضاعفت قائدة السويد كوسوفار أسلاني تقدم الفريق بعد مرور ساعة من عمر المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مكللة هجمة مرتدة سريعة.
وقالت رولفو "أعتقد أننا أظهرنا منذ الدقيقة الأولى أننا الفريق الأفضل. نستحق هذه الميدالية. آمل أن ترفع هذه البطولة مستوى اللاعبات في أستراليا وتساهم في تحسن الأندية وأن تصبح أكثر احترافية. أعتقد أن هذه البطولة كانت رائعة لأستراليا في المجمل"
ورغم مرارة الهزيمة، فإن المنتخب الأسترالي حقق أفضل نتيجة في البطولة إذ لم يسبق له تجاوز دور الثمانية.
وقال توني جوستافسون مدرب المنتخب الأسترالي "أردنا الفوز بميدالية من أجل هذا الفريق والجماهير والعائلة والأصدقاء وهذا البلد. الهزيمة مؤلمة... أعتذر لأننا لم نتمكن من منح الجميع هذه الميدالية البرونزية".
وأضاف "مشاعري المضطربة تمنعني الآن من التفكير في الرحلة برمتها... لكن عندما ننأى بأنفسنا عن هذه المباراة وننظر إلى البطولة ككل، أعتقد أننا ربما فزنا بشيء أكبر من ميدالية، بالنظر إلى الدعم الذي قدمته لنا الأمة".
ويصل مونديال 2023 للسيدات في كرة القدم إلى خاتمته السعيدة الأحد، بمباراة نهائية يسعى من خلالها المنتخبان الإنكليزي والإسباني إلى حصد اللقب الأول في تاريخهما.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز)
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ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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