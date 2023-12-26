السويد تقترب من عضوية الناتو بعد موافقة لجنة برلمانية تركية

بعد تأخير دام 19 شهرا طالبت خلالها أنقرة ستوكهولم بتقديم تنازلات، وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام لحلف الناتو. موافقة اللجنة ستقرب هذه الدولة الإسكندنافية من عضوية الحلف الغربي.

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي اليوم الثلاثاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2023) على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق ما أفاد النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أوتكو جاكيركوز فرانس برس.

وتشكل موافقة اللجنة البرلمانية خطوة رئيسية نحو انضمام السويد لحلف الناتو وتوسيع الكتلة الغربية بعد تأخير دام 19 شهرا طالبت خلالها أنقرة ستوكهولم بتقديم تنازلات مرتبطة بالإرهاب.

والخطوة التالية هي إجراء تصويت كامل في البرلمان، ومن المتوقع أيضا إقراره. ومن المرجح أن يتم إجراؤه في غضون أسابيع. وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا، ليختتم بذلك عملية أحبطت بعض حلفاء أنقرة وكانت بمثابة اختبار لعلاقاتها مع الغرب.

بيد أنّ رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي قال إنه يجب عدم توقع إجراء تصويت سريع في البرلمان بكامل هيئته على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إحالة مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان بعد موافقة اللجنة عليه.

وأضاف في تصريحات للصحفيين بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، وهي الخطوة الأولى نحو تصديق البرلمان، أن رئيس البرلمان سيقرر الآن توقيت التصويت في البرلمان بكامل هيئته.

وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما صدقت أنقرة على طلب فنلندا، فقد أثارت اعتراضات على طلب السويد حول ما قالت إنه حماية ستوكهولم لجماعات كردية ويسارية تعتبرها أنقرة إرهابية.

و.ب/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)