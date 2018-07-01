 السويد تغتال حلم سويسرا وتتأهل لربع نهائي مونديال روسيا | عالم الرياضة | DW | 03.07.2018

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عالم الرياضة

السويد تغتال حلم سويسرا وتتأهل لربع نهائي مونديال روسيا

تأهل منتخب السويد إلى دور الثمانية لمونديال روسيا بفوزه على نظيره السويسري. وبهذا الفوز وضعت السويد حداً للحلم السويسري في المضي بعيداً في المونديال. وستقابل السويد في ربع النهائي الفائز من مباراة إنجلترا وكولومبيا.

Fußball WM 2018 Schweden vs Schweiz (Reuters/M. Rossi)

بلغ المنتخب السويدي لكرة القدم الدور ربع النهائي لمونديال روسيا بفوزه على نظيره السويسري بهدف دون رد اليوم الثلاثاء (الثالث من تموز/ يوليو 2018) في سان بطرسبورغ في الدور ثمن النهائي. ويدين منتخب السويد بالفضل في هذا الفوز لنجمه إيميل فورسبرغ، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وحجز منتخب السويد مقعده في دور الثمانية للمونديال للمرة السادسة في تاريخه بعدما حقق الإنجاز ذاته خمس مرات من قبل في الأعوام 1934 و1938 و1950 و1958 و1994. وعلى الجانب الآخر فشل منتخب سويسرا في التأهل لدور الثمانية للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن وصل لهذه المرحلة من البطولة مرتين من قبل في عامي 1934 و1954.

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قاد نيمار راقصي السامبا إلى تجاوز عقبة المكسيك والتأهل بجدارة إلى ربع نهائي مونديال روسيا. المنتخب البرازيلي فاز بهدفين دون رد ليلتحق بما تبقى من الفرق الكبيرة وليوجه إنذاراً إلى الجميع بأن عينه على السادسة. (02.07.2018)

أقصى المنتخب الكرواتي نظيره الدنماركي بعد الوقتين الأصلي والإضافي من مباراة الدور ربع النهائي لمونديال روسيا في نيجني نوفغورود بركلات الترجيح لتتأهل كرواتيا إلى ربع النهائي. (01.07.2018)

وكان منتخب سويسرا قد تأهل لدور ثمن النهائي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة من انتصار واحد وتعادلين. فيما تصدر منتخب السويد المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة. ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا من قبل في المونديال، ولكنهما خاضا سابقا 28 مباراة ودية، بواقع 10 انتصارات للسويد و11 انتصارا لسويسرا مقابل التعادل في سبع مواجهات.

ويشارك منتخب السويد في كأس العالم للمرة الـ12 وكان أبرز إنجاز سابق للفريق هو حصد المركز الثاني في نسخة 1958. أما منتخب سويسرا فيشارك للمونديال في المرة الحادية عشرة وحصد الفريق المركز الرابع ثلاث مرات في أعوام 1934 و1938 و1954.

وتلتقي السويد في ربع النهائي السبت المقبل في سامارا مع كولومبيا أو إنجلترا اللتين تلتقيان لاحقا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سبارتاك في موسكو، في ختام منافسات ثمن النهائي بمونديال روسيا 2018. 

 

أ.ح/ص.ش (د ب أ، ا ف ب)

  

  • WORLD CUP 1982 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    هدف لاغ بقرار أميري في مونديال 1982

    خلال مباراة فرنسا والكويت، سجل لاعب فرنسي هدفاً بعد تلقيه تمريرة أثناء انطلاق صافرة من المدرجات، فاعتقد لاعبو منتخب الكويت أنها من حكم المباراة وتوقفوا عن اللعب. رغم ذلك، احتسب الحكم الهدف، فاحتج رئيس اتحاد الكرة الكويتي الشيخ فهد الصباح على ذلك، ونزل إلى أرض الملعب وهدد بسحب منتخب بلاده إذا لم يلغى الهدف. وبعد دقائق من التوقف تم إلغاء الهدف، واستكملت المباراة لتنتهي بفوز فرنسا 4-1 على الكويت.

  • Bobby Moore WM Finale gegen Deutschland 1966 (Getty Images)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    قائد المنتخب الإنجليزي لص؟

    خلال مونديال 1970 لم يفارق وصف "اللص" قائد الفريق الإنجليزي بوبي مور، فخلال المباراة التحضيرية لكأس العالم مع كولومبيا ألقي القبض عليه بتهمة سرقة سوار ذهبي من إحدى المحلات الكولومبية، وهي تهمة أنكرها تماماً. ورغم إطلاق سراحه بعد عدة ضغوطات، رافقته تلك التهمة خلال المونديال، وتحدثت الصحف عن مؤامرة ضد المنتخب الإنجليزي بطل العالم للدورة السابقة في 1966. في الصورة بوبي مور يقبل كأس سنة 1966.

  • Graffiti Brasilien WM 2014 Kritisch (C.Simon/AFP/GettyImages)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    المنتخب الهندي لم يأت للمونديال بسبب الأحذية؟

    في مونديال عام 1950 كان من المفترض أن يشارك المنخب الهندي في المنافسات التي أقيمت في البرازيل، غير أنهم لم يحضروا أساساً. وظل شائعاً لسنوات أن السبب يعود لرفضهم اللعب بالأحذية الرياضية وأنهم يفضلون اللعب وهم حفاة. غير أن صحيفة "دي تسايت" الألمانية نشرت بحثاً يعود لسنة 2010 يفيد بأن السبب كان فقط أن المنتخب الهندي لم يكن يعرف قيمة كأس العالم واعتبروه تظاهرة غير ذي قيمة، فلم يشاركوا!

  • Fußball-WM '74 Niederlande - Argentinien 4:0 Johann Cruyff (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    نجم منتخب هولندا بقميص مختلف عن باقي زملائه

    عُرف عن نجم المنتخب الهولندي يوهان كرويف ولاؤه لشركة "بوما" للمستلزمات الرياضية. لذلك رفض في مونديال 1974 أن يرتدي قميصاً من صنع شركة "أديداس"، واشترط على إدارة المنتخب الهولندي تصميم قميص خاص له لا يحمل "الأشرطة الثلاثة" على أكمامه، وهو ما رضخ له الهولنديون. وبالفعل خاض جميع لاعبي المنتخب الهولندي المباراة النهائية مرتدين قمصان "أديداس" باستثناء كرويف.

  • Fußball WM 1986 Viertelfinale in Mexiko - Argentinien Diego Maradona (pictures-alliance/dpa/empics)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    "يد الرب" في مونديال 1986

    تعد مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا في مونديال 1986 من المباريات التاريخية التي لا ينساها الكثيرون. فهي المباراة التي سجل فيها أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفاً استخدم فيه يده واحتسبه الحكم كهدف صحيح رغم احتجاج المنتخب الإنجليزي، وعندما سئل مارادونا عن ذلك الهدف أجاب إنها "لم تكن يدي وإنما يد الرب".

  • Josip Simunic Fussball Kroatien-Island 19.11.13 (picture alliance/CITYPRESS 24)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    بطاقتان صفراوتان وظل في المباراة

    اللاعب الكرواتي جوزيب سيمونيتش هو أول لاعب في تاريخ المونديال يتلقى ثلاث بطاقات صفراء قبل طرده، فقد نسي الحكم الإنجليزي غراهام بول طرد المدافع الكرواتي رغم أن الأخير نال إنذارين خلال مباراة منتخب بلاده ضد أستراليا في مونديال 2006 في ألمانيا. ولم يطرد سيمونيتش من المباراة إلا بعد أن تلقى البطاقة الثالثة.

  • Fussball Die Brüder Boateng (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    الأخوين بواتينغ صدفة لا تتكرر

    شهد مونديال 2010 في جنوب إفريقيا حدثاً طريفاً، إذ لعب مدافع المنتخب الألماني جيروم بواتينغ أمام أخيه كيفين برينس بواتينغ، الذي مثل منتخب غانا. ومن الصدف أن تقابل الأخوان خلال الدور الأول وانتهت المباراة بفوز ألمانيا بهدف دون مقابل. يشار إلى أن جيروم وكيفن برينس بواتينغ من أصول غانية وولدا في ألمانيا. لكن جيروم اختار اللعب لألمانيا في حين قرر كيفن اللعب لغانا.

  • Fifa WM Italien Uruguay Chiellini Bissspuren Suarez (picture-alliance/dpa)

    بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

    العضاض!

    في مونديال 2014 في البرازيل عض لاعب الأوروغواي لويس سواريس اللاعب الإيطالي جورجيو كليني في كتفه، وقد كلفت تلك العضة سواريس الكثير، إذ تمت معاقبته من الفيفا بالإيقاف أربعة أشهر، كما حرم خلالها من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في تسع مباريات مع منتخب الأورغواي. ريم جريس/ ي.أ


مختارات

بالصور: طرائف من تاريخ المونديال

يعج تاريخ المونديال بالعديد من الطرائف، منها ما هو راسخ في ذاكرة عشاق كرة القدم ومنها ما أصبح تاريخاً بعيداً لا يذكره الكثيرون. في هذه الجولة نستحضر أبرز طرائف أكبر حدث كروي عالمي عبر التاريخ. (30.06.2018)  

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