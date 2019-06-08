السويد تطيح بألمانيا وتبلغ المربع الذهبي لمونديال السيدات

تأهل المنتخب السويدي إلى المربع الذهبي لكأس العالم لكرة القدم للسيدات بفضل الفوز المثير على نظيره الألماني 2/1 اليوم السبت (29 يونيو/حزيران2019) في دور الثمانية للمونديال المقام في فرنسا. ونجح الفريق السويدي في تحويل تأخره بهدف أمام ألمانيا إلى الفوز بهدفين، بواقع هدف في كل شوط ليلتقي في المربع الذهبي مع هولندا.

وتقدمت لينا ماجول بهدف للمنتخب الألماني في الدقيقة 16 ثم تعادلت صوفيا ياكوبسون للسويد في الدقيقة 22 وتكفلت ستينا بلاكستينيوس بتسجيل هدف الفوز للسويد في الدقيقة 48. وتأهل منتخب السويد إلى المربع الذهبي للمرة الرابعة في تاريخه بعدما حل ثالثا في نسخة 1991 وثانيا في نسخة 2003 وثالثا في نسخة2011. أما منتخب ألمانيا ففشل في حجزه مقعده في المربع الذهبي للمونديال للمرة السادسة في تاريخه. وتوج المنتخب الألماني باللقب لمرتين في عامي 2003 و2007.

هـ.د/م.م (د ب أ)