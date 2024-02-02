السويد.. تحقيق في "جريمة إرهابية" بعد هجوم على سفارة إسرائيل

بعد إحباط "محاولة هجوم" على السفارة الإسرائيلية بالسويد، أعلنت ستوكهولم فتح تحقيق في "جريمة إرهابية". ووصف رئيس الوزراء السويدي الحادثة بأنها "خطيرة جدًا"، بينما قال السفير الإسرائيلي: "لن يخيفنا الإرهاب".

أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية الجمعة (الثاني من شباط/فبراير 2024) فتح تحقيق في "جريمة إرهابية" بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية في السويد الأربعاء.

وأوردت في بيان أنّ "التحقيق الأولي الذي فتحته الشرطة في 31 كانون الثاني/يناير... تولّته الاستخبارات السويدية"، موضحة أنّ "الصفة الجنائية (تمّ) تغييرها إلى جريمة إرهابية". وقرابة الساعة 13,08 (12,08 بتوقيت غرينتش) بعد ظهر الأربعاء، أبلغت السفارة الإسرائيلية الشرطة بأنها "عثرت على جسم تعتقد أنه خطر"، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة. وبعد تطويق المكان، تم تفكيك العبوة من قبل خبراء سويديين في إزالة الألغام.

وسارعت البعثة الإسرائيلية في السويد الى التنديد بـ"محاولة هجوم". وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد زيف نيفو كولمان على منصة "إكس"، "لن يخيفنا الإرهاب"، بينما وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الواقعة بأنها "خطيرة جدًا".



ونقلت صحيفتا "أفتونبلاديت" (Aftonbladet) و"إكسبرسن" (Expressen) الشعبيتان السويديتان عن مصادر أن الجسم الذي عُثر عليه كان عبارة عن "قنبلة يدوية". وأوضحت صحيفة "أفتونبلاديت" أنّ العبوة رميت من فوق السياج المحيط بمقر البعثة، وسقطت على الأرض بالقرب من المبنى.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تعهّدت الحكومة السويدية تقديم عشرة ملايين كرون (مليون دولار) لتعزيز أمن المؤسسات والتجمّعات اليهودية، في أعقاب تصاعد معاداة السامية على خلفية حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة. والجمعة قال وزير العدل غونار سترومر إن "محاولة الهجوم ضد السفارة الإسرائيلية هي هجوم ضد من يعملون فيها وضد مجتمعنا الحر والمنفتح"، مشدّدًا على أن الشرطة عزّزت مراقبتها للسفارة ومواقع أخرى "على صلة بالمصالح الإسرائيلية واليهودية".

وعلى مدى الشهرين اللذين تليا بداية الحرب، تمّ تسجيل 120 شكوى في السويد بتهمة التحريض على الكراهية المعادية للسامية، وفق أرقام الشرطة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس. ومطلع كانون الأول/ديسمبر، شارك كريسترسون وأعضاء في حكومته في مسيرة ضدّ معاداة السامية في وسط ستوكهولم. وقال رئيس الحكومة السويدية إنّه "قلق للغاية من انتشار معاداة السامية في السويد ودول أوروبية أخرى".

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس الإرهابي على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما أسفر عن مقتل نحو 1163 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردًا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس وتنفّذ مذّاك حملة قصف مدمرة على قطاع غزة أتبِعت منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بهجوم برّي واسع، ما أدّى إلى سقوط 27131 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية التابعة لحماس. ويذكر أن حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.



م.ع.ح/ع.ش (أ ف ب)