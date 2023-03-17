 السويد: اعتقال أشخاص بشبهة إعداد هجمات انتقامية بعد حرق المصحف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.04.2023

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السويد: اعتقال أشخاص بشبهة إعداد هجمات انتقامية بعد حرق المصحف

أصدر القضاء السويدي قراراً بإلغاء الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف، هذا فيما أعتقل الأمن السويدي خمسة إسلامويين يشتبه بتدبيرهم هجوم إرهابي على خلفية حرق القرآن.

صورة من الأرشيف للشرطة السويدية

ترتبت على حرق المصحف عواقب دولية خطيرة، حيث أثار سلسلة من الاحتجاجات الرسمية في تركيا وبقية دول العالم الإسلامي، مما هدد ترشيح السويد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

عادت قضية حرق المصحف في مطلع كانون الثاني/ يناير في السويد إلى البروز مرتين الثلاثاء (الرابع من نيسان/أبريل 2023)، مع توقيف خمسة أشخاص بشبهة الإعداد لهجوم إسلامي ثأري وقرار قضائي يحيي فرضية حرق نسخ جديدة من القرآن.

مختارات

بعد حرق القرآن في تظاهرات بالسويد وما أعقبه من عرقلة تركيا انضمام ستوكهولم المأمول إلى حلف الناتو، رفضت الشرطة السويدية طلبا للاحتجاج قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية، بعد التشاور مع المخابرات السويدية.

ألغت تركيا زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة بعد أن صرحت السلطات السويدية بتنظيم احتجاجات في ستوكهولم مناوئة لتركيا ومؤيدة للأكراد وأخرى لمتطرف يميني أعرب عن نيته "حرق القرآن" أمام سفارة أنقرة.

رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو توعدت موسكو باتخاذ "إجراءات مضادة"، معتبرة تلك الخطوة "مساساً" بأمنها ومصالحها الوطنية.

وترتب على حرق المصحف على يد المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان عواقب دولية خطيرة، حيث أثار سلسلة من الاحتجاجات الرسمية في تركيا وبقية دول العالم الإسلامي، مما هدد ترشيح السويد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الاستخبارات السويدية توقيف خمسة أشخاص الثلاثاء للاشتباه بصلتهم بـ "التطرف الإسلامي العنيف" في ثلاث بلدات وسط البلاد. وأوضحت أن التوقيفات مرتبطة بـ "عدة تحقيقات" أجرتها الاستخبارات السويدية في أعمال انتقامية محتملة تستهدف السويد بسبب حرق بالودان مصحفاً. وأشارت الاستخبارات إلى "أن الشبهات تحوم حول الإعداد لعمل إرهابي في السويد"، لافتة إلى أن" الهجوم لم يكن يعتبر وشيكا".

وقالت سوزانا تريهورنينغ، المسؤولة بجهاز الأمن السويدي، لوكالة أنباء "تي تي نيوز" السويدية: "نفترض أن هناك صلات دولية، ولا سيما مع التنظيم الإرهابي (داعش)". وأوضحت أن الرجال الخمسة اعتقلوا في عمليات منسقة.

وتزامنت هذه الاعتقالات، وهي الأولى المتعلقة بهذه القضية، مع قرار أصدره القضاء السويدي بإلغاء الحظر المفروض على التظاهراتالتي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف. بعد السماح لأول تظاهرة للمتطرف في مطلع كانون الثاني/يناير، والتي قُدمت على أنها اجراء مناهض لحلف شمال الأطلسي، قررت الشرطة السويدية بعدها حظر تظاهرات أخرى مماثلة، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن البلاد.

وتشغل هذه القضية الحكومة السويدية التي رفضت إصدار قانون يحظر حرق المصحف وغيره من الرموز الدينية علناً، كما فعلت دول أوروبية أخرى.

المتطرف السويدي الدنماركي المناهض للإسلام راسموس بالودان

المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان

وجدت ستوكهولم نفسها عالقة بين القانون السويدي الليبرالي للغاية بشأن حرية التظاهر، واحترام مشاعر العالم الإسلامي وخصوصاً تركيا. وقال رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون في مطلع كانون الثاني/يناير، إن "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديموقراطية. لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة مناسباً"، مندداً "بتصرف غير محترم للغاية". لكن هذا التصريح لم يكف لتهدئة غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال "من الواضح أن أولئك الذين تسببوا في مثل هذه الإهانة أمام سفارتنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على أي مراعاة من جانبنا في ما يتعلق بترشحهم لعضوية حلف الشمال الأطلسي".

ويضاف هذا الحادث إلى شكاوى أنقرة التي كانت قد اتهمت السويد بأنها تشكل ملاذاً "للإرهابيين" الأكراد المقربين من حزب العمال الكردستاني.

وتم الطعن في قرارات الحظر التي أصدرتها الشرطة أمام القضاء في المملكة، كونها تنتهك حرية التظاهر التي يكفلها الدستور. ويتعلق الأمر بنية شخص التظاهر أمام سفارة العراق ومنظمة صغيرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي أمام السفارة التركية.

واستندت محكمة الاستئناف الإدارية الثلاثاء إلى أن الشرطة "لا تملك مبررات كافية لقرارها" حظر هاتين التظاهرتين اللتين من المتوقّع أن تشهدا حرقاً للمصحف أمام سفارتي تركيا والعراق. واعتبر القاضي المكلف القضية أن التهديدات التي تحدثت عنها الشرطة لحظر حرق المصحف "ليست ملموسة بشكل كاف أو تتعلق بالتظاهرات المعنية"، بحسب بيان للمحكمة. وأكدت الشرطة أنها "محقة"، وابلغت وسيلة اعلام سويدية أنها بصدد درس استئناف القرار.

خ.س/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Mouse wine at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتضمن متحف "المأكولات المقرفة" في مدينة مالمو، بالسويد على 80 مادة غذائية مختلفة من جميع أنحاء العالم. تحتوي الجرة (في الصورة) على نبيذ الفئران المنتشر في بعض المناطق الصينية، حيث تدخل في مكوناته جثث الفئران حديثة الولادة. ويستخدم هذا النبيذ منشطا للجسم، عوضاً عن تناول مشروب مسائي مع العشاء.

  • Sheep eyeball juce at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يحضر هذا العصير القادم من منغوليا من مقلة الغنم وأجزاء من جلد الغنم مخلوطا مع عصير الطماطم. وعلى الرغم من المظهر المقزز للأطعمة المعروضة في المتحف، يأمل القائمون على المعرض في أن تكسرهذه المعروضات الحواجز الثقافية.

  • Cuy, or Guinea pig, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    في حين يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في بعض البلدان، تعتبر خنازيرغينيا (نوع من القوارض تشبه الهامستر) وجبة شهية في الإكوادور والبيرو. تربى هذه الحيوانات لتصبح سمينة ثم تخبز أو تحمص أو تقلى. تقدم مع مخالبها، وأسنانها، غير أن بعض المطاعم تقوم بتقطيع اللحم.

  • Casu Marzu, or maggot cheese, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تشتهر جزيرة سردينيا الإيطالية بأنواع الأجبان الغريبة، غير أن جبنة "كاسو مارزو" قد تكون أغربها، حيث تحتوي على الديدان الحية بهدف كسر الدهون في الجبن مما يعطيها ملمساً طرياً. سترغب في تغطية عينيك عند تناولها، فقد تقفز الديدان من الجبن.

  • A figurine piglet stuck with needles at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يعجب الزوار من إدراج لحم الخنزير في المتحف. إلا أن مدير المتحف أندرياس آهرنز أخبر DW أن ما هو مقزز ليس طعم اللحم، وإنما طريقة إنتاجه. ويقول إن الإفراط باستخدام المضادات الحيوية في مزارع الخنازير أمر "مثير للاشمئزاز" وقد يكون خطيراً".

  • Fruit bat at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تؤكل خفافيش الفاكهة في العديد من البلدان الآسيوية، وفي الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك غوام، وتايلاند، وإندونيسيا. ووفقا للمتحف، فإن الخفافيش تشبه رائحة البول عند الطهي، غير أن اللحم حلو المذاق بعد الطهي.

  • Century egg at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يؤكل هذا البيض المحفوظ كغذاء مريح في الصين. لصنعها، يوضع البيض في وعاء يحتوي على الشاي الأسود، والملح، وحامض الليمون، ورماد الخشب. وينقع البيض في المحلول لمدة 7 أسابيع إلى 5 أشهر. بعد ذلك تأخذ البيضة لونا بنياً مائلا للإخضرار.

  • Kale Pache, or boiled sheep head, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتكون هذا الطبق من رؤوس وأقدام الأغنام أو الأبقار المغلية. وبينما قد يكون مقلقاً أن تحظى بوجبة تحدق إليك، إلا أنه طبق تقليدي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران وأفغانستان. في إيران، يتم تناول هذا الطبق بشكل متكرر عند وجبة الفطور.

  • Natto, Japanese fermented soybeans, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    هذا الطبق "الناتو" ذو الرائحة الكريهة طعام ياباني تقليدي يتناول بشكل متكرر في الفطور. يتم تخمير فول الصويا باستخدام البكتيريا الموجودة في التربة. يغطى الـ "ناتو" بالخردل ويحتوي على مستويات عالية من الألياف.

  • Jell-O salad at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يكون الأمر غير منطقي بالنسبة للكثيرين، إلا أن سلطة الجيلاتين قد هيمنت على مائدة "عيد الشكر" في الولايات المتحدة. ظهر طبق الجيلاتين وحاز على شعبية كبيرة في بدايات القرن الماضي، مع العديد من الوصفات، التي تدعو إلى إضافة قطع الخضار في هذا المزيج. في الوقت الحالي، يحظى الجيلاتين بشعبية كبيرة أيضاً، ولكن دون قطع الخضار. ريبيكا شتاودنماير/ ريم ضوا.


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