 السود في عالم الأعمال الأمريكي - قصص نجاح وتمكين ذاتي | تقارير جديدة | DW | 02.03.2022

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تقارير جديدة

السود في عالم الأعمال الأمريكي - قصص نجاح وتمكين ذاتي

بالرغم من أن الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية أكثر عرضة للفقر من أي مجموعة عرقية أخرى هناك، إلا أن هناك نخبة مرموقة من السود.

Dokumentation Schwarze Unternehmer in den USA | Zwischen Erfolg und Empowerment

تفكيرها الريادي في قطاع الأعمال وشبكات علاقاتها المتشعبة هما أساس النجاح الحاسم في الولايات المتحدة.

Dokumentation Schwarze Unternehmer in den USA | Zwischen Erfolg und Empowerment | Peebles

فالولايات المتحدة هي موطن أكبر مجموعة من الأثرياء والناجحين للغاية من السود في العالم. واليوم فإن عائلة من بين كل خمسين من العوائل السوداء من ملّاك الملايين من الدولارات، فنحو اثنين بالمئة من الأسر السوداء تمتلك ما لا يقل عن مليون دولار. قطب العقارات دون بيبليز هو رجل أعمال ثري وذو تأثير. يُطلق عليه لقب "ترامب الأسود". وأصله من عائلة عاملة. وتقّر ثروته الصافية حاليا بنحو 700 مليون دولار أمريكي. 

Dokumentation Schwarze Unternehmer in den USA | Zwischen Erfolg und Empowerment | Tahlia


في ولايتي جورجيا وأتلانتا تدعو سمسارة العقارات المعروفة والناجحة تاليا دياز براون رواد أعمال سود آخرين لحفلة كبيرة في النادي الأكثر شهرة في المدينة. يتبادل رواد الأعمال الطموحون الأفكار ويبرمون الصفقات التجارية مع بعضهم البعض، ويحتفلون بنجاحهم. 
 

Dokumentation Schwarze Unternehmer in den USA | Zwischen Erfolg und Empowerment | Terry


وفي ولاية تكساس أنشأت ساكي تيري وزوجها إمبراطورية لمستحضرات التجميل، ويتلقيان دعوات حضور الفعاليات الخيرية في مدينة دالاس باستمرار. وفي الوقت ذاته تدعم حركة "باي بلاك" مجتمع روّاد الأعمال السود، ولديها موقع أمازون أسود خاص بها.  


 


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 19 مارس/آذار 2022 – 03:15 UTC
السبت  19 مارس/آذار 2022 – 13:15 UTC
السبت 19 مارس/آذار 2022 – 16:15 UTC
السبت 19 مارس/آذار 2022 – 19:15 UTC
الأحد 20 مارس/آذار 2022 – 05:15 UTC
الأحد 20 مارس/آذار 2022 – 22:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 11:15 UTC
الإثنين 21 مارس/آذار 2022 – 18:15 UTC
الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022 – 07:15 UTC
الأربعاء 23 مارس/آذار 2022 – 01:15 UTC
الأربعاء  23 مارس/آذار 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 23 مارس/آذار 2022 – 15:15 UTC

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