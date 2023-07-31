 السودان يقف على اعتاب كارثة جديدة | DW الأخبار | DW | 07.08.2023

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DW الأخبار

السودان يقف على اعتاب كارثة جديدة

يواجه السودان حاليا خطر تفشي الأوبئة نظرا لانهيار نظام الرعاية الصحية بسبب استمرار النزاع المسلح الدائر هناك.

المزيد من المركز الإعلامي

مخاوف في السودان من تفشي الأمراض خلال فترة الخريف.

استمرار موجات النزوح من السودان في ظل تفاقم الأوضاع الانسانية والجوية 31.07.2023

02/08/2023 A Sudanese man, who fled the conflict in Sudan's Darfur region, and now is suffering of Malaria, lies on a cart as he waits for camp's clinic to open, in Adre, Chad August 2, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra  TPX IMAGES OF THE DAY

السودان الآن: جرائم حرب وانتهاكات.. كيف يمكن ملاحقة المتهمين؟ 03.08.2023

FILE PHOTO: Abdullah, 54, a Sudanese man from Geneina, who fled the conflict in Sudan's Darfur region with his family, builds his temporary shelter in Adre, Chad July 19, 2023.REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo

السودان الآن: استقطاب قبَلي ينذر بالانزلاق إلى حرب أهلية! 02.08.2023

ARCHIV 2013 *** TO GO WITH AFP STORY BY HANNAH MCNEISH A South Sudanese worker holds a speck of gold in Nanakanak in Greater Kapoeta, Eastern Equatoria state, South Sudan, on May 8, 2013. South Sudan gained independence and vast oil reserves from civil war foes Sudan in 2011, but apart from some 60,000 people hungry for gold, its treasure trove of minerals is still untapped. AFP PHOTO/Hannah McNeish (Photo credit should read HANNAH MCNEISH/AFP via Getty Images)

السودان الآن: هكذا يتبخر ذهب السودان إلى بارود! 01.08.2023

المزيد DW الأخبار

NIAMEY, NIGER - AUGUST 06: General Abdourahmane Tchiani (C) Commander of the Presidential Guard Regiment, who led the junta called the National Council for the Protection of the Homeland (CNSP) after the coup and headed the transitional government, attends the demonstration of coup supporters and greets them at a stadium in the capital city of Niger, Niamey on August 6, 2023. The 7-day deadline given by Economic Community of West African States (ECOWAS) to the military junta on July 30 for the release and reinstatement of President Mohamed Bazum will expire before midnight. Balima Boureima / Anadolu Agency

الحكام الجدد في النيجر يغلقون المجال الجوي 08.08.2023

انتهاء مهلة إكواس لقادة الانقلاب في النيجر... ماذا بعد

انتهاء مهلة إكواس لقادة الانقلاب في النيجر... ماذا بعد 07.08.2023

انجلترا تفوز على نيجيريا بضربات الجزاء الترجيحية في مونديال السيدات لكرة القدم وتصعد لربع النهائي

انجلترا تفوز على نيجيريا في مونديال السيدات وتصعد لربع النهائي 07.08.2023

Titel: US Embassy blasts: Kenyan victims plead for help 25 years on Bildbeschreibung: Esther, a survivor of an attack by al-Qaida on the US Embassy in Nairobi in 1998, speaks to DW 25 years later. Herkunft: DW Ort: Nairobi, Kenya Sendedatum: 07.08.2023 Schlagwörter: Terroranschlag, Überlebende, US Botschaft Nairobi, Kenia, Al-Kaida

الضحايا الكينيون في انفجار السفارة الأمريكية في نيروبي يطالبون بتعويضات بعد 25 عامًا 07.08.2023

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02/08/2023 A Sudanese woman, who fled the conflict in Murnei in Sudan's Darfur region, walks beside carts carrying her family belongings upon crossing the border between Sudan and Chad in Adre, Chad August 2, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra  TPX IMAGES OF THE DAY

السودان: المعارك تجبر سكانا على النزوح والسيول تدمر مئات المنازل 07.08.2023

شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.

Sudanese girls who fled the conflict in Geneina in Sudan's Darfur region, receive rice portions from Red Cross volunteers in Ourang on the outskirts of Adre, Chad July 25, 2023.REUTERS/Zohra Bensemra

المجاعة تهدد أكثر من 20 مليون سوداني بسبب الحرب 02.08.2023

تفيد تقارير أممية زيادة أعداد الجوعى في السودان نتيجة الأزمة الحالية. حيث يعاني أكثر من عشرين مليون سوداني من سوء التغذية، في حين أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح من مكان سكنهم بسبب الحرب.

In this grab taken from video released on Friday, Aug. 4, 2023, a drone manoeuvers as it approaches the vessel claimed to be a Russian large landing ship, the Olenegorsky Gonyak, close to the Black Sea port of Novorossiysk. Russia had accused Ukraine of attacking its Black Sea navy base in the port of Novorossiysk with sea drones. (via AP)

هل يصبح البحر الأسود جبهة جديدة في الحرب الروسية-الأوكرانية؟ 05.08.2023

استنكرت روسيا بشدة ما وصفته بأنه "هجوم إرهابي" أوكراني على إحدى سفنها الناقلة للوقود في مضيق كيرتش وتعهدت بالرد على الهجوم. وهدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بالتسبب في "كارثة بيئية" لأوكرانيا.

Sudanese people who fled the conflict in Geneina in Sudan's Darfur region, climb on a truck that will relocate them from a school where they were temporarily accommodated to a refugee camp in Adre, Chad July 23, 2023.REUTERS/Zohra Bensemra

العفو الدولية: السودانيون يعيشون رعبًا رهيبًا مع "تفشي جرائم الحرب" 03.08.2023

أكدت منظمة العفو الدولية أن المدنيين في السودان يعيشون "رعبًا لا يمكن تصوره" مع "تفشي جرائم الحرب" المرتكبة من قبل طرفي النزاع، بحسب المنظمة التي دعت إلى تشكيل آلية تحقيق دولية لرصد تلك الانتهاكات.