السودان يقف على اعتاب كارثة جديدة

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يواجه السودان حاليا خطر تفشي الأوبئة نظرا لانهيار نظام الرعاية الصحية بسبب استمرار النزاع المسلح الدائر هناك.
شهدت أحياء في مدينة "أم درمان" القديمة غربي العاصمة الخرطوم، الإثنين، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أجبرت السكان على النزوح. وفيما تستمر المعارك تسببت السيول شمالا في تدمير أكثر من 400 منزل.
تفيد تقارير أممية زيادة أعداد الجوعى في السودان نتيجة الأزمة الحالية. حيث يعاني أكثر من عشرين مليون سوداني من سوء التغذية، في حين أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح من مكان سكنهم بسبب الحرب.
استنكرت روسيا بشدة ما وصفته بأنه "هجوم إرهابي" أوكراني على إحدى سفنها الناقلة للوقود في مضيق كيرتش وتعهدت بالرد على الهجوم. وهدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بالتسبب في "كارثة بيئية" لأوكرانيا.
أكدت منظمة العفو الدولية أن المدنيين في السودان يعيشون "رعبًا لا يمكن تصوره" مع "تفشي جرائم الحرب" المرتكبة من قبل طرفي النزاع، بحسب المنظمة التي دعت إلى تشكيل آلية تحقيق دولية لرصد تلك الانتهاكات.
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