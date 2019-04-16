السودان: واشنطن تشيد بإجراءات الجيش وتوفد مبعوثا إلى الخرطوم

أشادت الولايات المتحدة الليلة الماضية بالأوامر التي أصدرها الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حظر التجول، كما أعلنت عن إيفاد مبعوث إلى الخرطوم لتشجيع الانتقال إلى الديموقراطية. وقال مسؤول أميركي إن ماكيلا جيمس، نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق إفريقيا، ستتوجه إلى الخرطوم هذا الأسبوع.

هذا وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان اورتاغوس أن الولايات المتحدة "ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث"، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة. وأضافت "نحن مسرورون لقرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجول في الخرطوم".

وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني". وأشارت إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون".

وقال مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو "ابعاد الجيش عن الساحة"، و"العودة الى القيام بمسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير". وأضاف "وعلى المدى الطويل التأكد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية انتقالية تؤدي إلى حكومة ديموقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني".

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ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه لفت إلى أن الولايات المتحدة "تتعاطى مع الجميع". وأكد أنه "لا شيء أفضل من أن تكون متواجدا على الأرض وأن تتحدث إلى الجميع وترى بأم عينك ما الذي يجري".

على صعيد متصل، احتشد آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني الجمعة (19 نيسان/ أبريل 2019) للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وفق ما أفاد شهود عيان. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون خلال الليل "السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين".

ولم يستجب المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد بعد البشير حتى الآن لمطالب المتظاهرين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب)