 السودان وإثيوبيا: هل تجاوزا خلافاتهما؟ | مسائية DW | DW | 26.01.2023

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مسائية DW

السودان وإثيوبيا: هل تجاوزا خلافاتهما؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أول زيارة له للخرطوم منذ عام 2021 وبعد فترة من التوتر بين بالبلدين . فإلى أي مدى تم تجاوزُ الخلافاتِ في قضايا سدِّ النهضة والحدودِ بين البلدين؟

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19.02.2022 This general view shows the site of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) in Guba, Ethiopia, on February 19, 2022. - Ethiopia's massive hydro-electric dam project on a tributary of the Nile has raised regional tensions notably with Egypt, which depends on the huge river for 97 percent of its water supply. Government officials said the dam would begin producing electricity on Sunday, more than a decade since work first started. (Photo by Amanuel SILESHI / AFP) (Photo by AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images)

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قالت الحكومة الإثيوبية إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، في عملية لا تزال تثير غضب جارتيها، دولتي المصب مصر والسودان.

Die Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam im Nordwesten von Äthiopien, aufgenommen am 25.11.2017. Der Damm wird derzeit auf dem Blauen Nil gebaut und wird der größte Staudamm Afrikas werden. Das Bauwerk sorgt aber für Spannungen vor allem mit Ägypten, die Sorge um ihren Anteil am Nilwasser haben. (zu dpa Der Kampf um das Nilwasser vom 07.12.2017) Foto: Gioia Forster/dpa

رسمياً.. انطلاق عملية توليد الكهرباء في سد النهضة 20.02.2022

في دلالة رمزية وخلال مراسيم احتفال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة عبر الضغط على أزرار على شاشة إلكترونية الأحد، معلناً بدء العمل بمشروع يثير غضب مصر والسودان.

FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر والسودان تدعوان لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي 16.09.2021

أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حول سد النهضة حث فيه أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لوضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول. وفيما سجلت إثيوبيا تحفظها، رحب كل من مصر والسودان بتوصية المجلس.

FILE PHOTO: Ethiopia's Grand Renaissance Dam is seen as it undergoes construction on the river Nile in Guba Woreda, Benishangul Gumuz Region, Ethiopia, September 26, 2019. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo

مصر: سد النهضة "تهديد وجوديّ".. وإثيوبيا ترفض تدويل النزاع 09.07.2021

أكدت الأمم المتحدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، فيما أكدت مصر على أن السد يمثل تهديداً وجودياً لها وأنها ستحمي وتصون حقّها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين.