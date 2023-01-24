مسائية DW

السودان وإثيوبيا: هل تجاوزا خلافاتهما؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أول زيارة له للخرطوم منذ عام 2021 وبعد فترة من التوتر بين بالبلدين . فإلى أي مدى تم تجاوزُ الخلافاتِ في قضايا سدِّ النهضة والحدودِ بين البلدين؟