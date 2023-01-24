السودان وإثيوبيا: هل تجاوزا خلافاتهما؟

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رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أول زيارة له للخرطوم منذ عام 2021 وبعد فترة من التوتر بين بالبلدين . فإلى أي مدى تم تجاوزُ الخلافاتِ في قضايا سدِّ النهضة والحدودِ بين البلدين؟
قالت الحكومة الإثيوبية إنها أكملت المرحلة الثالثة من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل الأزرق، في عملية لا تزال تثير غضب جارتيها، دولتي المصب مصر والسودان.
في دلالة رمزية وخلال مراسيم احتفال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد يطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة عبر الضغط على أزرار على شاشة إلكترونية الأحد، معلناً بدء العمل بمشروع يثير غضب مصر والسودان.
أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع حول سد النهضة حث فيه أطراف الأزمة على استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي لوضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول. وفيما سجلت إثيوبيا تحفظها، رحب كل من مصر والسودان بتوصية المجلس.
أكدت الأمم المتحدة على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، فيما أكدت مصر على أن السد يمثل تهديداً وجودياً لها وأنها ستحمي وتصون حقّها في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين.
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