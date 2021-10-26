السودان: هل تنجح المساعي الأممية في العودة لتقاسم السلطة؟

ذكر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان الألماني فولكر بيرتس أن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على العودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه. بيد أنّ بيرتس شدد على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال "أيام لا أسابيع".

وتنسق الأمم المتحدة الجهود لإيجاد مخرج من أزمة السودان السياسية، عقب انقلاب الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي اعتقل خلاله ساسة مدنيون بارزون ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وكشف المبعوث بيرتس علناً لأول مرة عن "الخطوط العريضة" لاتفاق محتمل، قالإنه يشمل عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئوإجراء تعديلات على بعض المؤسسات الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات.

شدد فولكر بيرتس على ضرورة التوصل للاتفاق خلال "أيام أو أسابيع"

وقال بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان، في مقابلة: "كلما طال الانتظار كلما زادت صعوبة تنفيذ مثل هذا الاتفاق والحصول على الدعم اللازم من الشارع والقوى السياسية".

وأضاف: "سيصبح الأمر أكثر صعوبة أيضاً على الجيش، حيث ستزداد الضغوط لتعيين حكومة ما، بغض النظر عن مصداقيتها. وسيشدد الجانبان من مواقفهما. نحن نتحدث عن أيام لا أسابيع".

وأوضح بيرتس لوكالة رويترز: "السؤال الآن هو: هل كلا الجانبين على استعداد للالتزام بذلك؟ في هذه المرحلة لا تزال لدينا على الأقل بعض العقبات"، مشيراً إلى أن المحادثات تمثل فعلياً "الفرصة الأخيرة" للجيش للتوصل إلى اتفاق عن طريق المفاوضات، ومضيفاً أن هناك على ما يبدو مناقشات داخل الجيش بشأن ما إذا كان ينبغي الاستفادة منها أم لا؟.

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إفراج عن وزراء

وفي ذات السياق، أعلن التلفزيون السوداني الحكومي الخميس أن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة عبد الله حمدوك السابقة. وأضاف التلفزيون أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وعلي جدو وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات أوردها المتحدث باسم الأمم المتحدة، والتي حثّ فيها أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، البرهان على استعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.

وقال المتحدث في بيان: "الأمين العام عاود التأكيد على دعوته إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفياً في السودان".

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، رويترز)