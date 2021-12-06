السودان.. نحو 48 قتيلا في دارفور والأمن يطلق الغاز على متظاهرين

أطلقت الشرطة السودانية الاثنين (السادس من ديسمبر/ كانون الأول 2021) الغاز المسيل للدموع قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم على متظاهرين يطالبون بعودة الحكومة المدنية، على ما أفاد شهود عيان. وتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى وهم يهتفون "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".

وخرج مئات المتظاهرين أيضا في مدني (186 كلم جنوب الخرطوم) وكسلا 600 كلم شرق العاصمة) على ما أوضح شهود عيان. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني استولى في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على السلطة واعتقل عبد الله حمدوك رئيس الوزراء واعضاء حكومته. لكن بعد إدانات دولية وتظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مكتبه.

ويُندّد الكثير من منظّمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جرّاء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يُواصلون التعبئة، باتّفاق 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ويتّهمون حمدوك بـ"الخيانة" والبرهان بإعادة شخصيّات من نظام البشير إلى الحكم.

قتلى في اشتباكات قبلية

قتل 48 شخص على الأقل في اشتباكات قبلية بين مجموعات عربية وافريقية بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور في السودان، عل ما أكد مسؤول واطباء الاثنين. وقال خميس عبد الله ابكر والي ولاية غرب دارفور لفرانس برس "بدأت الاحداث في سوق منطقة كرينك شرق الجنينة عاصمة الولاية بمشاجرة مساء امس الاول وتطور الامر وقتل ستة اشخاص". واضاف "أمس هاجمت مجموعات عربية احياء مدينة كرينك واشتبكت مع القوات الحكومية وقتل أكثر من اربعين شخصا". من جهتها، أكدت لجنة الاطباء المستقلة مقتل 48 شخصا بالرصاص.

مشاهدة الفيديو 01:58 دعوة أممية لجبر ضرر الضحايا في السودان ووضح حد لمأساة النازحين

وأوضح أبكر الاشتباكات استمرت من الساعة 05:30 صباحا إلى الساعة 16.00 (03:30 إلى 14:00 ت غ)". وأكد أن المسلحين ما زالوا يتمركزون في عدد من المناطق على الرغم من أن الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى كرينك. وكتبت اللجنة على صفحتها الرسمية في فيسبوك "تشير التقارير الأولية إلى وقوع 48 حالة وفاة بالرصاص الحي وعدد كبير من الإصابات بعضها حرج نتيجة الصراع الدامي بمحلية كرينك بولاية غرب دارفور". وقتل الشهر الماضي حوالي 50 شخصا في اشتباكات قبيلة بمنطقة جبل مون بغرب دارفور.

الحاجة لمساعدات أجنبية

في غضون ذلك، حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ( أوتشا ) السبت بأن 14.3 مليون سوداني يمثلون حوالي 30% من سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال عام 2022، بزيادة 800 ألف عن العام الحالي. وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية في تصريح تلقته وكالة فرانس برس أن "شركاء العمل الإنساني قدروا عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال عام 2022 بحوالي 14.3 مليون شخص من أصل 47.9 مليون نسمة.

وأضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو "أعلى رقم خلال عقد من الزمن". ومن بين هؤلاء 2.9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية خاصة في إقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت عام 2003 عن 300 الف قتيل و2.5 مليون نازح وفقا للأمم المتحدة.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب)