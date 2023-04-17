السودان – موافقة مبدئية على تمديد الهدنة ومزيد من الدول تجلي رعاياها

أفاد بيان من الجيش السوداني مساء الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2023) بأن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أبدى موافقة مبدئية على اقتراح الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) تمديد الهدنة 72 ساعة وإرسال ممثل للجيش إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات. ويتضمن الاقتراح إرسال مبعوثين من الجيش ومن قوات الدعم السريع إلى جوبا لمناقشة التفاصيل.

ونشر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية فى صفحته على موقع "فيسبوك" مقترحات حلول الأزمة السودانية، والتي تتمثل في" تمديد الهدنة الحالية إلي 72 ساعة إضافية،وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والمليشيا المتمردة إلي جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة".

وأبدى القائد العام للقوات المسلحة السودانية موافقته المبدئية على ذلك، وشكر ممثلي المنظمة علي مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية، بحسب الناطق باسم القوات المسلحة.

الأجانب يغادرون السودان

يأتي ذلك فيما سارعت مجموعة من الدول إلى إجلاء رعاياها من السودان. إذ قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن البلاد أجلت301 شخص جوا من السودان وتأمل في استكمال ثماني رحلات إجلاء بنهاية اليوم الأربعاء مع وصول أول مواطنين تم إنقاذهم لمطار ستانستيد بلندن.

كما صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140مواطنا مصريا اليوم الأربعاء، حيث تم إجلاء 443 مواطنا مصريا برا و697 مواطناً جوا من خلال إطلاق سبع رحلات في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان.

من جهتها هبطت طائرة عسكرية بمطار تونس قرطاج الدولي مساء اليوم الأربعاء في أول رحلة إجلاء لرعايا تونسيين. وكانت الطائرة أقلعت من مطار أسوان بمصر وعلى متنها 46 راكبا بعد تأمين عملية الإجلاء برا من السودان الذي يشهد نزاعا مسلحا.

مواطنون من إندونيسيا يغادرون السودان بحرا عبر ميناء بورسودان.

وزير الدفاع الألماني: عملية الإجلاء لم تحتمل التأخير

وفي ألمانيا ناشد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أعضاء البرلمان الموافقة اللاحقة علىعملية الإجلاء المدعومة عسكريا في السودان.

وقال الوزير، المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، أمام البرلمان اليوم الأربعاء إنه كان من الضروري أن تتحرك الحكومة بسرعة وبشكل حازم، وأردف: "كان على الحكومة الألمانية في هذا الوضع الأمني المأساوي والتصعيد المستمر للعنف في السودان أن تضطلع بمسؤوليتها على الفور. الموقف لم يكن يحتمل التأخير".

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء إن بلادها نشرت طائرتين من طراز سي-130 هركليز بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.

وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا "هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة".

هدنة هشة في السودان واستمرار عمليات إجلاء الأجانب

فرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

وتسود فوضى عارمة في السودان في ظل وقف إطلاق نار هش، تجسّدت خلال الساعات الماضية في إعلان أحمد هارون، أحد مساعدي الرئيس السابق المعزول عمر البشير، فراره من السجنبرفقة مسؤولين سابقين آخرين، بينما أكد الجيش أن البشير نفسه محتجز في مستشفى نُقل اليه قبل بدء القتال.

واستمرّت المواجهات الأربعاء في الخرطوم بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مع حليق طائرات مقاتلة تابعة للجيش فوق الضاحية الشمالية للعاصمة، وتعرّضت لقصف مدفعي كثيف من قبل قوات الدعم السريع، حسبما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن أمريكيا ثانيا لقي حتفه في السودان وإن السلطات الأمريكية تقدم المساعدة لعدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد خلال وقف إطلاق النار الذي هدأ من حدة القتال.

مصر أجلت مواطنيها من السودان بالطائرات وأيضا من خلال الطريق البري

مقتل 15 سوريا في الاشتباكات

من جهتها نقلت محطة شام إف.إم عن القائم بالأعمال بالسفارة السورية في السودان قوله اليوم الأربعاء إن 15 سوريا قتلوا نتيجة الاشتباكات الجارية في السودان. وقال الدبلوماسي إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين السوريين، مضيفا أن جميع أعضاء البعثات الدبلوماسية هناك بخير.

وتدور المعارك منذ 12 يوماً بين قوات الدعم السريع والجيش. ويخوض البرهان ودقلو حرباً بلا رحمة على السلطة، بعدما كانا حليفَين منذ انقلاب العام 2021 الذي أطاحا خلاله بالمدنيين.

هـ.د/ ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب )