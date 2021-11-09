السودان - مقتل 5 أشخاص خلال مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري

قالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين إن محتجين قتلا خلال مظاهرات ضد الحكم العسكري فى السودان اليوم السبت (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2021) وأكدت في بيان إنهما توفيا في مستشفيين مختلفين، موضحة أن محتجا قُتل بعيار نارى، بينما توفى الآخر نتيجة اختناق بالغاز المسيل للدموع فى أم درمان.

وكانت اللجنة قد أفادت في وقت سابق من اليوم بمقتل ثلاثة متظاهرين بنيران قوات الأمن، ما يرفع عدد القتلى يوم السبت إلى خمسة.

وقالت اللجنة، إن الاحتجاجات "تتعرض للقمع المفرط الآن باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود وأطباء إن عشرات الألوف نزلوا إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اليوم للتنديد بسيطرة الجيش على السلطة، رغم إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.

وتأتي الاحتجاجات بعد يومين من إعلان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين الذي كان يشارك الجيش السلطة منذ 2019.

ونددت الجماعات المؤيدة للديمقراطية بهذه الخطوة وتعهدت بمواصلة حملتها للعصيان المدني والاحتجاجات ضد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وأغلقت قوات الأمن الجسور بين الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري، كما أغلقت الطرق بأسلاك شائكة. وقال شهود إن قوات الأمن أغلقت أيضا مواقع استراتيجية منها القصر الرئاسي ومقر الحكومة والمطار.

وذكر شهود أن المحتجين بدأوا يتجمعون في محيط الخرطوم بعد ظهر اليوم، وأن قوات الأمن تحركت سريعاً لمحاولة تفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم ومطاردتهم في الشوارع الجانبية لمنعهم من الوصول إلى مناطق التجمع الرئيسية. وقدر شهود عدد المتظاهرين حول الخرطوم بعشرات الآلاف.

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وخلال الاحتجاجات السابقة، ومنها احتجاجات يوم 30 أكتوبر تشرين الأول الذي خرج فيه مئات الألوف، انتظرت قوات الأمن حتى وقت لاحق من اليوم قبل محاولة تفريق المحتجين.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من قوات الأمن، لكن البرهان قال في وقت سابق إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإن الجيش لا يقتل المتظاهرين.

وقوضت سيطرة الجيش على السلطة انتقالاً نحو الديمقراطية بدأ بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019. واعتقلت قوات الأمن كبار المسؤولين الذين تولوا مناصبهم بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش وجماعات مدنية، ووُضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله.

وحمل المحتجون اليوم السبت صورا لحمدوك، الذي أصبح الآن رمزاً لمقاومة الحكم العسكري، وهم يهتفون ضد البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

ع.ح./هـ.د. (رويترز، ا ف ب )