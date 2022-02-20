السودان- مقتل شخص خلال مظاهرات ضد الانقلاب وسوء الأوضاع المعيشية

قُتل متظاهر اليوم الخميس (24 مارس/آذار 2022) في السودان، جراء قمع تظاهرات شارك فيها الآلاف احتجاجاً على انقلاب تشرين الأول/اكتوبر وغلاء المعيشة في بلد يتزايد فيه معدل التضخم.

وهذا هو الضحية الـ90 لقمع التظاهرات في السودان، بحسب لجنة الأطباء المركزية - وهي نقابة مستقلة مؤيدة للحكم المدني الديموقراطي. وأوضحت اللجنة أن شاباً في الثامنة والعشرين قتل في واد مدني (200 كيلومتر جنوب الخرطوم) إثر إصابته برصاص مطاطي "في الصدر والبطن والرقبة".

وجمدت المساعدات الدولية للسودان، أحد أفقر بلدان العالم، منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها في آب/اغسطس 2019 ، بعد بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وازدادت الأوضاع المعيشية سوءاً بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والكهرباء والنفظ منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينظم السودانيون تظاهرات بانتظام في الخرطوم ومدن أخرى ضد الانقلاب وللمطالبة بحكم مدني. وأخيراً باتت التظاهرات كذلك ترفع شعارات تحتج على غلاء الأسعار.

وهتف المتظاهرون مجدداً: "لا للحكم العسكري" و"العسكر إلى الثكنات". وقالت إيمان بابكر التي كانت تشارك في تظاهرة بشمال الخرطوم لفرانس برس "الوضع أصبح غير محتمل"، وأضافت "هذه ثالث مرة أشارك في التظاهرات منذ أن ساءت الأحوال الاقتصادية".

وأسفر قمع التظاهرات منذ الانقلاب عن مقتل 90 متظاهراً وعشرات الجرحى، كما قُتل ضابط من الشرطة.

ومنذ أن استقال في كانون الثاني/يناير رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي قاد الحكومة منذ إسقاط البشير، ظل هذا المنصب شاغراً.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة الوسط السعودية الأربعاء، قال البرهان إنه يأمل في أن تتم تسمية رئيس للوزراء بمجرد أن يتوصل المدنيون والعسكريون إلى اتفاق على تقاسم السلطة.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)