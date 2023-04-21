السودان: معارك أثناء عيد الفطر والسكان يعانون

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يقضى المواطنون في السودان عيدا حزينا بسبب المعارك الطاحنة بين الجيش وقوات الردع السريع. ويأمل المواطنون في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء حالة الحرب الداخلية.
أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها وافقت على هدنة إنسانية خلال عيد الفطر، فيما لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية ونقابة أطباء السودان عن حصيلة جديدة لعدد الضحايا والإصابات.
عقب نحو أسبوع من القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وافق الجيش السوداني على هدنة لتمكين السودانيين من الاحتفال بعيد الفطر. ويأتي هذا فيما تخطط دول أوروبية لبدء إجلاء رعاياها من السودان.
على وقع الاشتباكات العنيفة في السودان انقطع بث التلفزيون الرسمي دون اتضاح السبب. دبلوماسياً اتصل وزير الخارجية السعودية بالبرهان وحميدتي، فيما يتوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم "على الفور".
رغم اتفاق طرفي النزاع بالسودان على هدنة ثانية لمدة 24 ساعة، تتواصل المعارك، خصوصًا في الخرطوم، وسط ارتفاع حصيلة الضحايا. وتسود ظروف مزرية، مع انقطاع الكهرباء والمياه وتدمير مبان سكنية ومستشفيات وانعدام المساعدات.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول