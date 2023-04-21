 السودان: معارك أثناء عيد الفطر والسكان يعانون | DW الأخبار | DW | 21.04.2023

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السودان: معارك أثناء عيد الفطر والسكان يعانون

يقضى المواطنون في السودان عيدا حزينا بسبب المعارك الطاحنة بين الجيش وقوات الردع السريع. ويأمل المواطنون في عودة الحياة لطبيعتها وانتهاء حالة الحرب الداخلية.

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