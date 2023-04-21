السودان: معارك أثناء عيد الفطر والسكان يعانون

السودان.. قصف واشتباكات رغم الدعوات لهدنة عيد الفطر!

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أنها وافقت على هدنة إنسانية خلال عيد الفطر، فيما لم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية ونقابة أطباء السودان عن حصيلة جديدة لعدد الضحايا والإصابات.